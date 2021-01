Joe Biden neemt vliegende start

In zijn eerste week in het Witte Huis vaardigde Joe Biden al meer presidentiële decreten uit dan Donald Trump in zijn eerste twee maanden.

Het presidentschap van Joe Biden is amper een week oud, maar de Democraat vaardigde al 24 presidentiële decreten uit. Dat is ongezien. Zijn Republikeinse voorganger Donald Trump bereikte dat aantal pas na ruim twee maanden. Bill Clinton en George Bush junior hadden er zo'n zeven maanden voor nodig, George Bush senior en Barack Obama negen. De enige Amerikaanse president die een beetje in Bidens buurt komt, is Franklin Delano Roosevelt, die na 27 dagen presidentschap in 1933 zijn 24ste handtekening zette.

Decreten zijn een instrument waarmee een president het beleid van zijn voorganger met één pennentrek ongedaan kan maken en waarvoor geen parlementaire goedkeuring nodig is. Naarmate de politieke polarisatie in Washington de jongste decennia toenam, steeg dan ook het aantal decreten.

Dat onder Biden Trumps meest omstreden decreten meteen op de schop gaan, is geen verrassing. Drie thema's primeren: klimaat, migratie en de coronapandemie. Biden loodste de VS weer in het klimaatakkoord van Parijs, legde de werken aan de grensmuur met Mexico stil en voerde een mondkapjesplicht in voor alle federale gebouwen.