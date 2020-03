Joe Biden wint in Michigan

Joe Biden stevent af op de winst bij de voorverkiezing van de Democraten in Michigan, een belangrijke staat in de verkiezingsrace. Hij haalde het dinsdag ook al in Mississippi en Missouri.

De 77-jarige Biden, vicepresident onder Barack Obama, haalt het met ongeveer de helft van de stemmen geteld van zijn grootste rivaal Bernie Sanders. Joe Biden haalt 53,1 procent van de uitgebrachte stemmen, Sanders 40,7 procent.

Michigan is een belangrijke staat voor de Democraten omdat er 125 gedelegeerden worden verdeeld. Sanders (78) zorgde vier jaar geleden voor een verrassing door Hillary Clinton te verslaan tijdens de voorverkiezing in Michigan. Bij de presidentsverkiezingen in 2016 verloor Clinton in Michigan nipt van Donald Trump.

Biden won op Big Tuesday ook al de voorverkiezingen in de staten Mississippi en Missouri.

Senator Bernie Sanders is dan weer op weg naar winst in North Dakota, een Amerikaanse staat aan de grens met Canada. In North Dakota worden slechts veertien delegates verdeeld en is de minst belangrijke staat op Big Tuesday, waarop in zes staten voorverkiezingen plaatsvinden.

Biden heeft nu 783 afgevaardigden achter zich, tegenover 628 voor Sanders, blijkt uit een telling van de New York Times. Ter herinnering: om de nominatie binnen te halen heeft een kandidaat op het einde van de voorverkiezingenrit 1.991 delegates nodig.

Biden reikte alvast de hand uit naar Sanders. 'Ik wil Bernie Sanders en zijn supporters bedanken voor hun onvermoeibare energie en passie. We hebben hetzelfde doel en samen zullen we Donald Trump verslaan', zei hij in een toespraak in Philadelphia.