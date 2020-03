Joe Biden wint voorverkiezing in South Carolina

De voormalige vicepresident Joe Biden heeft met grote voorsprong de Democratische voorverkiezingen in de staat South Carolina gewonnen. Bernie Sanders eindigt op de tweede plaats.

Joe Biden won 48,5 procent van de stemmen. Daarmee staat hij ver voor Sanders, die de afgelopen twee voorverkiezingen won, en nu 19,9 procent haalt. Tom Steyer haalt 11,3 procent en Pete Buttigieg en Elizabeth Warren moeten het stellen met respectievelijk 8,2 en 7,1 procent.

"Dankzij jullie hebben we vlot gewonnen. Jullie hebben onze campagne gelanceerd om Donald Trump te verslaan", verklaarde de 77-jarige Biden in zijn overwinningsspeech aan zijn aanhangers. Hij veroordeelde de mensen die zijn campagne al dood hadden verklaard. "We leven nog."

Bij de voorverkiezingen in drie andere staten haalde Biden een teleurstellend resultaat, maar hij maakte zich sterk dat hij in South Carolina zou winnen. Hij zag de voorverkiezing als een "lanceerplatform" voor zijn campagne, zei hij vrijdag aan CNN. Biden kreeg al felicitaties van zijn tegenstanders Sanders, Warren en Amy Klobuchar.

In South Carolina is meer dan de helft van de Democratische stemmers zwart. Biden heeft veel steun onder de zwarte stemmers, terwijl Sanders en Buttigieg moeite hebben hen achter zich te krijgen. In 2016 leed Sanders mede daardoor een grote nederlaag tijdens de voorverkiezingen in de staat toen hij het opnam tegen Hillary Clinton.