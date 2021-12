Joe Manchin legt steenkool onder kerstboom Joe Biden

De senator uit West Virginia stelt zijn veto tegen de omnibuswet waarmee Joe Biden de Verenigde Staten een sociale én ecologische omslag wil laten maken.

'Het is een neen'. Met die paar dodelijke woordjes legde Joe Manchin zondag tijdens een televisie-interview een bom onder wat het vlaggenschip moet worden van de eerste ambtstermijn van Joe Biden: Build Back Better. Dat is een ruim 2.000 miljard dollar zware mammoetwetgeving waarmee de Amerikaanse president naast de grootste uitbreiding van het sociaal vangnet in vijftig jaar (van universele kinderbijslag over kinderopvang tot betaalbare woningen) ook fors wil investeren in de strijd tegen klimaatopwarming.

Build Back Better werd vorige maand door het Huis van Afgevaardigden geloodst, maar om door de Senaat te raken is door het verenigd verzet van de Republikeinse oppositie elk van de 50 Democratische senatoren (plus de beslissende stem van vice-president Kamala Harris) nodig. Dus ook die van Joe Manchin, de Democraat uit de sterk Republikeinse steenkoolstaat West Virginia.

Om zijn verzet helemaal duidelijk te maken stuurde de senator even later op zondag een mededeling uit die zo mogelijk nog vernietigender was voor wat officieel nog zijn 'partijgenoten' zijn.

'Mijn Democratische collega's in Washington zijn vastbesloten onze maatschappij te hertekenen op een manier die ons land nog kwetsbaarder maakt. Dat is een risico dat ik niet bereid ben te nemen gelet op een overheidsschuld van 29.000 miljard dollar en een inflatiebelasting die elke Amerikaan treft aan de pomp, bij de kruidenier en op de energiefactuur.'

'Het Amerikaanse volk verdient transparantie over de echte kostprijs van Build Back Better. Die is volgens het Congressional Budget Office (CBO, de begrotingswaakhond van Capitol Hill, red.) dubbel zo groot als de sponsors van de wetgeving claimen'.

Manchin legt zo de link tussen Build Back Better en de achilleshiel van Biden: de sterk oplopende en steeds hardnekkiger inflatie, waardoor Amerikanen ondanks een forse groei en een boomende jobmarkt hun president een onvoldoende geven voor de economie.

Voor alle duidelijkheid: morsdood is Build Back Better niet. Maar wel in zijn huidige vorm. En dat zorgt voor enorme kopbrekens in het Witte Huis.

Het is duidelijk dat Manchin alleen zijn fiat wil geven als de linkervleugel van de Democraten een aantal 'trofeeën' uit de wet haalt. Nu bleven alle trofeeën in de wet via een soort bugettaire magie: bij enkele van de duurste programma's - vooral de universele kinderbijslag en -opvang - wordt verondersteld dat ze maar 'tijdelijk' zijn. Uiteraard gaan de Democraten er vanuit dat ze eenmaal gestemd populair en dus definitief worden, maar in dat geval stijgt het prijskaartje van de wet luidens het CBO fors.

Maar als het Witte Huis er te veel trofeeën moet uithalen, dreigt Build Back Better geen meerderheid meer te hebben in het Huis van Afgevaardigden. Ook haar hebben de Democraten een flinterdunne meerderheid met dit keer een feitelijk veto voor de linkervleugel.

Het verklaart meteen de ongewoon scherpe reactie van het Witte Huis, dat een half jaar lang - vaak tot frustratie van de eigen partij - de brommende Manchin met fluwelen handschoenen bleef aanpakken. Niet langer: in een mededeling waar het vitriool afspat veroordeelt woordvoerster Jen Psaki scherp de 'plotse en onverklaarbare' koerswijziging van Manchin en zijn 'woordbreuk' tegenover president Biden en de partijgenoten.

'Misschien kan senator Manchin de miljoenen kinderen die door de universele kinderbijslag van armoede verlost zijn uitleggen waarom hij dat programma wil eindigen. Wij kunnen het niet', klinkt het nog.