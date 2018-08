John McCain overleden

De Amerikaanse senator, oorlogsheld en gewezen presidentskandidaat verloor op 81-jarige leeftijd de strijd tegen kanker.

John McCain, de jarenlange senator uit de zuidelijke Amerikaanse staat Arizona, is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden. Bij de Republikein werd vorig jaar een agressieve hersentumor vastgesteld. Hij besloot vrijdag zich niet meer medisch te laten behandelen tegen kanker.

Schermvullende weergave John McCain verloor in 2008 de Amerikaanse presidentsverkiezingen van Barack Obama. ©AFP

Hoewel McCain het voorbije anderhalf jaar uitgroeide tot een van zijn felste critici, heeft partijgenoot en president Donald Trump via Twitter de familie gecondoleerd. 'Mijn diepste medeleven en respect gaan uit naar de familie van senator John McCain. Onze harten en gebeden zijn bij je!'

Ook Democratisch ex-president Barack Obama, van wie McCain de presidentsverkiezingen verloor in 2008, laat weten dat maar weinigen zo op de proef zijn gesteld als hij. 'Maar we kunnen allemaal streven naar de moed om het algemeen belang boven dat van ons te stellen. John heeft ons op zijn best laten zien wat dat betekent.'

Schermvullende weergave John McCain verloor in 2000 de Republikeinse voorverkiezingen om het presidentschap van George W. Bush. ©AFP

'Hij was een vriend die ik erg ga missen', laat George W. Bush, die McCain versloeg tijdens de Republikeinse voorverkiezingen om de presidentskandidatuur in 2000. 'John McCain was een man van diepe overtuiging en een patriot van de hoogste orde.'

Krijgsgevangene

John Sydney McCain III werd op 29 augustus 1936 geboren op een Amerikaanse marinebasis in de Kanaalzone in Panama en leek voorbestemd voor een grootse militaire carrière. Zowel zijn vader als grootvader was een viersterrenadmiraal.

Schermvullende weergave In 1967 werd marinepiloot John McCain krijgsgevangen genomen in Vietnam. ©REUTERS

Nadat hij in 1958 zijn opleiding had voltooid, vocht McCain onder meer als marinepiloot in de Vietnamoorlog. Hij verloor twee keer bijna het leven en werd in 1967 krijgsgevangen gemaakt in Noord-Vietnam. Hij onderging ruim vijf jaar martelingen en gevangenschap, waarvan twee jaar in eenzame opsluiting.

McCain weigerde in 1968 een aanbod van de Noord-Vietnamezen vrij te komen, omdat zijn vader bevelhebber van de Amerikaanse troepen in de regio was geworden. McCain eiste dat alle krijgsgevangenen die voor hem gepakt waren, ook vrij zouden komen.

Politieke carrière

Uiteindelijk keerde hij in 1973 als oorlogsheld terug naar de VS. In 1977 werd hij contactpersoon tussen de marine en de Senaat. Met zijn tweede huwelijk in 1980 met een rijke vrouw uit Arizona, Cindy Lou Hensley, kwam McCains politieke carrière echt op stoom.

Het huwelijk bracht hem behalve geld ook connecties en een basis die hem trouw bleef: Arizona. McCain werd in 1982 gekozen tot lid van het Huis van Afgevaardigden en begin 1987 werd hij Republikeins senator in Washington namens de zuidelijke staat.

Non-conformist

Zijn eigen partij was hij niet altijd even trouw, wat hem de bijnaam 'maverick' opleverde. De over het algemeen zeer conservatieve McCain bleek soms een verbeten non-conformist die gematigde standpunten innam die veel Republikeinen niet waarderen, onder meer over immigratie, belastingverlaging of het klimaat.

Schermvullende weergave John McCain lanceerde de nationale carrière van het rechtse fenomeen Sarah Palin. ©AFP