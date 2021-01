Jonge dichteres Amanda Gorman maakt indruk tijdens inauguratie

Uitzonderlijk

Met haar gedicht moest Gorman de verdeeldheid die de VS verscheurt overstijgen en, net zoals Biden probeert, alle Amerikanen bereiken. Haar tekst was bijna af op 6 januari, tot plots het Capitool bestormd werd. Tot diep in de nacht herwerkte ze het gedicht in een poging het sentiment te vangen: We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it / Would destroy our country if it meant delaying democracy / And this effort very nearly succeeded / But while democracy can be periodically delayed / It can never be permanently defeated.