Juncker: 'Europese Unie en VS zijn geen vijanden'

'Wij zijn nauwe partners, bondgenoten, geen vijanden.' Dit heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag gezegd bij zijn ontvangst op het Witte Huis, in een poging om de handelsspanningen te verminderen.

'Wij moeten met elkaar praten en niet tot een ander', zei volgens ABC News de Luxemburger ook. Brussel en Washington moeten samenwerken, vond hij. 'Wij vertegenwoordigen de helft van de wereldhandel. Duizend miljard dollar handel tussen ons.' De Amerikaanse president Donald Trump vertelde iets 'zeer positiefs' van de ontmoeting te verwachten. 'Wij willen een eerlijk handelsakooord en wij zoeken naar een eerlijk handelsakkoord. Hopelijk kunnen we iets uitwerken.'

'Als wij geen douaneheffingen en geen belemmeringen en geen subsidies zouden hebben, dan zouden wij extreem blij zijn', zei de bewoner van het Witte Huis ook. Hij herhaalde dat de VS 'honderden miljarden dollars' zijn verloren tengevolge van Europese handelsbelemmeringen. 'Wij willen een gelijk speelveld voor onze landbouwers, voor onze bedrijven, voor iedereen.'

Juncker was naar Washington gereisd om een verdere escalatie in de handelsoorlog tussen de VS en Europa af te wenden.