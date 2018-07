Juncker en Trump staken handelsoorlog

De Amerikaanse president Donald Trump en EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gaan overleggen over nultarieven voor de invoer van industriële goederen, Amerikaans vloeibaar aardgas en soja. In ruil belooft Trump een oplossing voor de staaltarieven.

De dreiging van een escalerende handelsoorlog met invoertarieven voor auto’s is bezworen. Trump schaart zich zelfs achter een hervorming van het multilateraal overleg in de Wereldhandels organisatie en een bundeling van de krachten tegen China. n zijn we goed voor een handelsstroom van 1.000 miljard dollar. Onze job is het verminderen van tarieven en niet het verhogen ervan’, zei hij. Trump herhaalde daarop het aanbod dat hij eerder al tweette: de afschaffing van alle tarieven, barrières en subsidies aan beide kanten van de oceaan.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, werd woensdag ontvangen op het Witte Huis. Dat is opmerkelijk, want tot voor kort wist de Amerikaanse president Donald Trump nauwelijks iets af van het bestaan van de Europese Unie. Voor Trump was Europa hetzelfde als Duitsland, met zijn handelsoverschot en zijn vermaledijde Mercedessen op Fifth Avenue.

Europa belooft de VS te zullen praten over een verlaging van de industriële invoertarieven.

Juncker kwam naar Washington om een verdere escalatie van de handelsoorlog te vermijden.Europa wordt al geviseerd door Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium.De Europese tegenmaatregelen, voor 2,8 miljard euro aan hogere invoerrechten op welgekozen Amerikaanse producten, eisen ook al hun tol, onder meer bij de iconische motorenproducent Harley-Davidson.

Trump dreigde de voorbije maanden herhaaldelijk met invoertaksen op auto’s en onderdelen ervan. Dergelijke heffingen zouden de EU veel harder treffen.De export van staal en aluminium naar de VS beloopt 6,4 miljard euro, maar die van auto’s en auto-onderdelen50 miljard euro per jaar.

Hoffelijk

EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström, die met Juncker meereisde naar Washington, liet in een gesprek met de Zweedse krant Dagens Nyheter weten dat Europa al tegenmaatregelen klaar heeft voor als de Amerikanen de oorlog oppoken.Ze sprak van handelssancties voor 20 miljard dollar.

Malmström gebruikte haar tijd in Washington om de belangrijkste politici in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te overtuigen van het belang van trans-Atlantische handel.Ze waarschuwde tegelijk voor de desastreuze gevolgen van autotarieven voor de Amerikaanse auto-industrie en de hele Amerikaanse economie.

De ontvangst van Juncker in het Witte Huis verliep hoffelijk. De Luxemburger, die bij zijn vertrek niet overliep van optimisme over zijn slaagkansen, beklemtoonde dat ‘Europa en de VS vrienden zijn, bondgenoten ook, maar geen vijanden’. Vorige week deelde Trump Europa nog in het rijtje Amerikaanse vijanden in.

De Republikeinse president benadrukte bij de start van de bilaterale ontmoeting dat ‘de Verenigde Staten een eerlijke deal willen over handel met een minimum aan wederkerigheid’.‘Samen zijn we goed voor een handelsstroom van 1.000 miljard dollar.Onze job is het verminderen van tarieven en niet het verhogen ervan’, zei Juncker.

Big Day

De ontmoeting draaide uit op een deal, een ‘big day’ zoals Trump triomfantelijk aankondigde na het overleg aan de zijde van Juncker. ‘We gaan een nieuwe fase van de relatie tussen de EU en de VS in.’ Opvallend is dat Juncker eigenlijk alles binnenhaalt waar de Unie al maanden op aandringt. Hij was wel zo verstandig om de deal te verkopen als een Europese concessie aan Trump.

Om de dialoog met de VS open te houden had Juncker enkele geschenkjes op zak die Trump positief moesten stemmen. De belofte om te praten over een verlaging van de industriële tarieven bijvoorbeeld.Ook staat Europa open voor de export van vloeibaar aardgas lng.Dat aanbod deed Malmström al in mei namens de EU, maar ze ving toen bot. Die twee voorstellen staan ook in het uiteindelijke akkoord. Europa en de VS gaan een overleg opstarten over een nultarief voor industriële goederen en de export van Amerikaans lng-gas.

In ruil komt er een standstill in de handelsoorlog. Trump belooft een oplossing voor de staal- en aluminiumtarieven en er komt geen verhoging van de autotarieven. Ook belooft Trump samen te werken aan een hervorming van de wereldhandelsorganisatie WTO.