Jury oordeelt 'El Chapo' schuldig

De Mexicaanse drugsbaron werd in New York op alle aanklachten schuldig bevonden.

De jury in het proces in New York tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als 'El Chapo' ('de Korte'), heeft na meer dan een week beraadslagen de drugsbaron op alle tien de aanklachten schuldig verklaard. Dat meldden media in New York dinsdag.

De hoofdaanklacht was het leiden van een criminele organisatie die tienduizenden kilo's drugs de Verenigde Staten heeft binnengesmokkeld. De jury bevond Guzman ook schuldig aan moordcomplotten en witwaspraktijken.

Mogelijk wordt de 61-jarige El Chapo veroordeeld tot levenslang. De bepaling van de strafmaat is voorlopig gepland op 25 juni. In januari 2017 werd hij na twee spectaculaire ontsnappingen in Mexico uitgeleverd aan de VS. Hij legde geen verklaringen af tijdens het proces.

Meedogenloos

Het proces begon in november in Brooklyn. De aanklagers hebben met duizenden documenten en een grote hoeveelheid beeldmateriaal en getuigenissen betoogd dat Guzmán de meedogenloze baas was van het wrede drugskartel van Sinaloa.