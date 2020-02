Justitie verlaagt strafeis tegen ex-adviseur Trump na boze tweet van president

De rechtszaak tegen Roger Stone, de oud-communicatieadviseur van Donald Trump, dreigt uit te groeien tot een nieuw dispuut of de Amerikaanse president zijn boekje te buiten ging.

De openbare aanklagers hadden maandag een celstraf van 7 tot 9 jaar geƫist voor Roger Stone. De oud-communicatieadviseur van Donald Trump is schuldig bevonden in de zaak rond de vermeende samenwerking tussen Trumps campagneteam en Rusland in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Trump zou druk op justitie hebben gezet door in een tweet zwaar uit te halen naar de strafeis. 'Dit is een verschrikkelijke en zeer oneerlijke situatie. Deze gerechtelijke dwaling kunnen we niet toelaten', schreef de Amerikaanse president.

Enkele uren later greep het ministerie van Justitie in door aan te sturen op een verlaging van de strafeis. In een nieuw advies noemde het de strafeis 'buitensporig en ongerechtvaardigd'. Een woordvoerder ontkende dat het ministerie boog onder druk van Trump.

De vier openbaar aanklagers in de zaak tegen Stone gaven duidelijk aan dat ze dat niet geloven en namen ontslag.

Mueller-onderzoek

Trump deed er nog een schep bovenop en probeerde de rechtszaak tegen Stone te ondermijnen. 'Een schande in de valse heksenjacht door Mueller', klonk het op Twitter. 'Betrapt.'

De president verwees daarmee naar het onderzoek dat de speciaal aanklager Robert Mueller voerde naar de mogelijke samenspanning tussen Trumps campagneteam en het Kremlin in 2016. Stone werd in november schuldig bevonden in een uitloper van dat onderzoek, onder andere wegens belemmering van de rechtsgang en intimidatie van een getuige.

De president lijkt te denken dat het hele ministerie van Justitie zijn persoonlijke instrument is Chuck Schumer Democratische senator

Volgens critici is het duidelijk dat Trump tussenbeide kwam om Stone, die hij al tientallen jaren goed kent, uit de gevangenis te houden. 'De president lijkt te denken dat het hele ministerie van Justitie zijn persoonlijke instrument is om zijn vijanden te vervolgen en zijn vrienden te beschermen', zei de Democratische senator Chuck Schumer. Zijn partijgenoot Adam Schiff sprak van een geval van 'onverholen machtsmisbruik'.