Kamala Harris neemt presidentschap eventjes over

Kamala Harris neemt de taken van president Biden over terwijl hij onder narcose is.

De Amerikaanse president Joe Biden draagt de macht enkele uren over aan zijn vicepresident Kamala Harris. De president moet onder narcose voor een routine-ingreep. Zo is Harris de eerste vrouw die de functie van president uitoefent - al is maar voor even.

Joe Biden moet voor zijn jaarlijks medisch onderzoek in het Walter Reed Medical Center in Maryland een co­lo­no­sco­pie ondergaan. Daarvoor brengen artsen hem eventjes in slaap.

Dat betekent dat zijn vicepresident Kamala Harris tijdelijk het presidentschap overneemt. Ze neemt Bidens taken over tot hij weer wakker is. Dat maakt van Harris de eerste vrouw die in de Verenigde Staten de presidentsfunctie uitoefent. Ze was al de eerste vrouwelijke vicepresident.