'Kankersteeg' in Louisiana vestigt hoop op Joe Biden

Langs de Mississippi in Louisiana veroorzaakt een enorme cluster van chemiefabrieken al jaren vervuiling en ziekte. 'We worden hier langzaam vergiftigd', zegt een inwoner. Voor de Amerikaanse president Joe Biden toont 'Cancer Alley' de noodzaak van een groene reconversie aan.

‘Formosa wordt een doodstraf voor St. James.’ Terwijl aan de horizon dikke wolken opstijgen uit een polystyreenfabriek ontrolt Sharon Lavigne een groflinnen spandoek. St. James is een plaats in de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana. Formosa is een plasticproducent uit Taiwan die hoopt dat er langs de Mississippi nog een fabriek, zo groot als 14 voetbalvelden, bij past. Lavigne, een gepensioneerde onderwijzeres, heeft er haar levensmissie van gemaakt dat te voorkomen. 'We worden hier langzaam vergiftigd.'

Lavinges strijd tegen de komst van de fabriek pal naast haar woning is een David-en-Goliathverhaal zoals zovele in de Verenigde Staten. Meestal leggen de belangen van de eersten - schone lucht, een gezonde leefomgeving - het af tegen voordelen van de tweede - werk, omzet, economische groei.

Louisiana presenteert zich als vriendelijk voor het bedrijfsleven. In de praktijk betekent dat dat normen voor lucht- en waterkwaliteit niet worden gehandhaafd. Kim Terrell Tulane University Environmental Law Clinic

Voor Louisiana geldt dat in het bijzonder. Het voert uiterst soepel milieubeleid en is al meerdere keren op de vingers getikt door de federale overheid. ‘Het staatsbestuur presenteert zich als vriendelijk voor het bedrijfsleven', zegt Kim Terrell, een bioloog verbonden aan de Tulane University Environmental Law Clinic in New Orleans. 'In de praktijk betekent dat dat normen voor lucht- en waterkwaliteit niet worden gehandhaafd.’ Zo zijn de oevers van de Mississippi getransformeerd tot een van de meest vervuilde gebieden van de VS.

Geur van verbrand plastic

Ooit werd hier voornamelijk suikerriet geteeld. Nu zijn de heiligennamen van de plaatsen stuk voor stuk gepaard aan die van industriële giganten en chemische stoffen. In St. Charles stoot Union Carbide ethyleenoxide uit. St. John heeft het Japanse Denka en van heel Amerika de hoogste concentratie kankerverwekkende chloropreen in de lucht. In St. Gabriel runt het oliebedrijf Total 's werelds grootste productiefaciliteit voor piepschuim - de geur van verbrand plastic is er allesoverheersend. De vervuiling afkomstig uit de 200 fabrieken opeengepakt op de 130 kilometer tussen New Orleans en de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, heeft zo een sinistere bijnaam opgeleverd: Cancer Alley, de kankersteeg.

De welvaart blijft niet hier. Er wordt niets geïnvesteerd in lokale gemeenschappen. Darryl Malek-Wiley Milieu-activist

De bijnaam dateert van de jaren 90, toen bewoners een toename in het aantal kankergevallen constateerden. De bedenker was Darryl Malek-Wiley, een milieuactivist van het eerste uur. Hij wees op de gevolgen van chemische uitstoot nadat BASF was neergestreken in Ascension Parish, vlakbij St. James. De Duitse chemiereus is er nog altijd een van de grootste werkgevers en een belastingdeal ter waarde van 43 miljoen dollar voor een geplande tweede fabriek is in de maak. Malek-Wiley begrijpt de behoefte aan bedrijvigheid, maar heeft moeten toezien hoe onderwijs en gezondheidszorg tekortschieten. ‘De welvaart blijft niet hier. Er wordt niets geïnvesteerd in lokale gemeenschappen.'

Luchtvervuiling heeft Cancer Alley ook bijzonder vatbaar gemaakt voor het coronavirus. De Tulane University Environmental Law Clinic merkte een verband tussen hoge concentraties fijnstof en de ernst van de coviduitbraak, zegt Terrell. De plaats St. John the Baptist had op een gegeven moment de hoogste covidsterfte per hoofd van de bevolking van heel Amerika. Malek-Wiley lanceerde de nieuwe naam ‘Covid Alley’, en spreekt nu ronduit van ‘Death Alley’.

Dit is het resultaat van historisch geworteld racisme. Robert Taylor Oprichter Concerned Citizens of St. John Baptist

Dat langs de Mississippi overwegend Afro-Amerikaanse gemeenschappen wonen, is volgens lokale lobbygroepen ook geen toeval. In Louisiana is een derde van de bevolking Afro-Amerikaans, de geemenschap die goed is voor mee dan helft van de coviddoden. ‘Dat is het resultaat van historisch geworteld racisme’, zegt Robert Taylor, de oprichter van Concerned Citizens of St. John Baptist, die intussen zelf met covid in het ziekenhuis ligt.

Groene transformatie

Milieurechtvaardigheid zal centraal staan in alles wat we doen om de disproportionele impact op gezondheid aan te pakken in hardgetroffen regio's zoals Cancer Alley. Joe Biden Amerikaanse president

Toch lijken de aanklachten stilaan gehoord te worden. In zijn eerste toespraak over klimaatverandering noemde president Joe Biden Cancer Alley expliciet als een van plekken die een transformatie moeten ondergaan dankzij zijn ‘klimaatactieplan’. 'Milieurechtvaardigheid zal centraal staan in alles wat we doen om de disproportionele impact op gezond aan te pakken', zei de Democraat.

Hij wil 2.000 miljard uitrekken om de fossiele industrie en afgeleide productie te vervangen met zijn ‘groene banen'. Op zijn eerste werkdag deed hij de VS weer toetreden tot het Klimaatverdrag van Parijs, waaruit zijn voorganger Donald Trump gestapt was. Biden verbood ook meteen de aanleg van de omstreden Keystone-pijpleiding en olieboringen in natuurgebieden voor de kust van Aaska.

Biden is de nieuwe hoop van Cancer Alley. Als senator heeft hij geregeld geprobeerd de aanleg van oliepijplijnen, daglichtmijnbouw en snelwegen door dichtbevolkt gebied tegen te gaan. De League of Conservation Voters, een invloedrijke milieulobby die bijhoudt hoe vaak parlementsleden ‘groen’ stemmen, gaf Biden een score van 83 procent over zijn 36 jaar in de Senaat. Onder president Ronald Reagan was Biden de eerste senator ooit die een wetsvoorstel indiende om klimaatopwarming tegen te gaan.

Biden maakte Michael McCabe, een ex-woordvoerder van chemiereus DuPont, verantwoordelijk voor de benoemingen bij de federale milieuwaakhond EPA.

Tegelijk is er scepsis. Toen Biden onder Barack Obama vicepresident was, ging CO2 onverminderd de lucht in. Als senator onderhield hij goede banden met de chemiereus DuPont, dat zijn hoofdzetel heeft in zijn thuisstaat Delaware. Zijn oud-woordvoerder, Michael McCabe, trad in dienst bij DuPont om het bedrijf te verdedigen toen in het drinkwater rond de fabrieken grote concentraties kankerverwekkende polyfluor werd aangetroffen. Biden maakte McCabe verantwoordelijk voor de benoemingen bij de Environmental Protection Agency, de overheidsafdeling die toeziet op milieubeleid in de VS.

En dan is er Cedric Richmond, tot voor kort het Democratische congreslid namens het kiesdistrict dat Cancer Ally omvat. Hij heeft er een beroerde reputatie. Hij nam bijna een half miljoen aan van de fossiele industrie. Toen een delegatie uit St. James vorig jaar Washington bezocht om de praten over de komst van de Formosa-fabriek, gaf Richmond verstek. Biden benoemde hem tot topadviseur voor ‘community outreach’, die contact onderhoudt met burger- en lobbygroeperingen.

Kwik in de rivier

Vanop haar terras wijst Sharon Lavigne, de gepensionneerde onderwijzeres uit St. James, naar de bomen in haar tuin die jarenlang vol citroenen hingen, maar nauwelijks nog vrucht dragen. Lavigne heeft de gevolgen ondervonden van een leven lang in Cancer Alley. Ze heeft een auto-immuunziekte en de dokter constateerde een hoge concentratie aluminium in haar lichaam. ‘We hebben hier nieuwe industrie nodig, die lucht niet verpest.'

Een kort ritje verder bevindt zich de aluminiumfabriek van Noranda. Lokale journalisten ontdekten in 2019 dat die jaarlijks ruim een halve ton kwik uitstootte. Lokaal geldt een advies om maximaal vier keer per maand vis te eten uit de rivier waarin Noranda loost. Noranda kreeg een boete van 95.750 dollar, maar Louisiana ondernam voorts niets om de kwikuitstoot te verlagen.

Zo stapelen de sombere verhalen uit Cancer Alley zich op, al lijkt een nieuw tij aan te breken. In december sloot de olieraffinaderij van Shell, waarvoor Lavignes man ooit werkte. Ze ziet het als een signaal dat de olie-industrie op haar retour is. Anderhalf jaar geleden besloot het bestuur van St. James ook een vergunning in te trekken die was verleend Wanhua, een Chinees chemieconcern.

Roken en obesitas

Formosa kan het tweede geval worden dat de bewoners van Cancer Alley dwarsbomen. Het bestuur van St. James gaf groen licht en de regering-Trump besloot Formosa een versnelde procedure te gunnen. Maar de actiegroepen wisten met rechtszaken de komst te vertragen, waardoor de beslissing nu op het bord van de regering-Biden ligt.

De kankergevallen zijn niet het gevolg van de industrie, maar komen er door roken, obesitas en bepaalde infecties. John Cassidy Republikeinse senator uit Louisiana