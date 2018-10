Kavanaugh krijgt cruciale steun van senatoren

Door Collins' steun en die van Manchin lijkt er een meerderheid te zijn voor de benoeming van Kavanaugh. De politica uit Maine motiveerde haar besluit in een toespraak in de Senaat. Betogers op de publieke tribune hadden voor de speech 'Stem nee' gescandeerd. Zeker zes mensen werden de zaal uitgezet.

51 op 100

De Republikeinen beschikken in de Senaat over een flinterdunne meerderheid van 51 van de 100 zetels. Daardoor kan een handjevol overlopers de benoeming torpederen. Eerder had senator Jeff Flake uit Arizona, die ook openlijk twijfelde aan Kavanaugh, duidelijk gemaakt dat hij de benoeming vermoedelijk niet in de weg zal staan.