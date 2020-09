Kennedy-clan niet langer heilig in Massachusetts

Joe Kennedy, een telg van de gelijknamige legendarische politieke dynastie, heeft de Democratische voorverkiezingen voor een Amerikaanse senaatszetel verloren.

Ed Markey blijft de komende zes jaar zo goed als zeker de staat Massachusetts vertegenwoordigen in de Amerikaanse Senaat, een functie die hij al sinds 2013 uitoefent. Geen wereldschokkend nieuws, ware het niet dat hij tijdens de Democratische voorverkiezingen dinsdagnacht een telg van de Kennedy-dynastie versloeg, die in de Verenigde Staten nog steeds een legendarische status geniet, en al helemaal in de progressieve noordoostelijke staat.

Joseph Kennedy de derde is de kleinzoon van Robert Kennedy, die Amerikaans minister van Justitie was onder het presidentschap van zijn broer John F. Kennedy en, na diens moord, onder president Lyndon B. Johnson. In 1968 werd Robert Kennedy zelf vermoord toen hij een gooi deed naar de Democratische nominatie voor het presidentschap.

Schermvullende weergave De legendarische broers John, Robert en Edward Kennedy, die het schopten tot respectievelijk Amerikaans president, minister van Justitie en senator. ©Photo News

Joseph Kennedy III zal voortaan vooral herinnerd worden als de eerste telg van zijn clan die een verkiezing verloor in Massachusetts. Zijn grootoom John F. Kennedy was senator voor de staat van 1953 tot hij verkozen werd als president in 1960. Daarna vertegenwoordigde zijn andere grootoom, Edward 'Ted' Kennedy, Massachusetts 47 jaar lang, van 1962 tot zijn dood in 2009.

Vader Joseph Kennedy II zetelde namens de staat in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden van 1987 tot 1999, wat Kennedy III sinds 2013 ook doet. De overstap naar de machtigere Senaat lukte niet. Markey haalde zo'n 55 procent van de stemmen en zal op 3 november bijna zeker zijn Republikeinse uitdager verslaan.

Schermvullende weergave Ed Markey, de Democratische senator uit Massachusetts. ©REUTERS

De 39-jarige Kennedy probeerde zich te positioneren als het jeugdige alternatief voor Markey, die intussen 74 is en voor hij senator werd van 1976 tot 2013 een district uit Massachusetts vertegenwoordigde in het Huis van Afgevaardigden. Veel jongeren in de uitgesproken liberale staat kozen echter voor Markey, die al decennia geldt als een icoon van de progressieve vleugel in de Democratische partij.

Ocasio-Cortez

Markey ijvert al jaren voor nucleaire ontwapening, universele gezondheidszorg en een radicale aanpak van de klimaatverandering. Vorig jaar lanceerde Markey nog de ambitieuze Green New Deal samen met Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), de jonge passionaria van de Democratische linkervleugel die zijn herverkiezing openlijk steunde. Ook Elizabeth Warren, nog een links icoon en de tweede senator uit Massachusetts, schaarde zich achter Markey.