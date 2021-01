Kerremans: 'Nu valt niet meer uit te sluiten dat Trump het leger inzet'

Na de gewelddadige bestorming van het Capitool door Trump-supporters is volgens Bart Kerremans, hoogleraar Amerikaanse politiek, een scenario mogelijk waarin vertrekkend president Trump de zelf gecreëerde chaos aangrijpt om het leger in te zetten. 'Een bestorming van het Capitool: ik had nooit verwacht dat we het zouden zien.'

Kerremans keek met verbijstering naar de beelden uit Washington. 'We hadden al ernstige incidenten gezien in de verkiezingsnacht en de dagen erna. Maar mensen die binnenvallen in het Capitool, dat is van een aparte orde. Het is misschien naïef van mij, maar ik had nooit verwacht dat we dit zouden zien. Bij mijn weten is daar geen precedent voor in de Amerikaanse geschiedenis.'

Kiest Trump voor de totale chaos aan het einde van zijn presidentschap?

Kerremans: 'Ik vermoed dat bij Trump de houding meespeelt: 'Ik heb hier niets meer te verliezen, binnen 14 dagen is het voor mij afgelopen, dus ik kan alle mogelijke risico’s nemen en zien op wat het uitdraait.' Dat is een beetje mijn interpretatie. Er is nog één mogelijke stap verder, en dat is het scenario waarin Trump een beroep doet op de Insurrection Act van 1807, waarbij de chaos die hij heeft gecreëerd de deur opent naar de vraag om het leger in te zetten. Dat is een scenario waarvan ik tot gisteren zou hebben gezegd dat het weinig waarschijnlijk is. Maar waarvan ik nu denk: als we dit zien gebeuren, valt dit niet meer uit te sluiten.'

'Als de chaos aanblijft, dan kan de president de onwettelijkheid van de situatie inroepen als basis voor de oproep van de nationale garde en het leger om zo de orde te herstellen. Dan komt het systeem pas helemaal aan de rand van de afgrond, want dan is de vraag: hoe reageert de legertop zelf? Belangrijk om te onthouden - en de vraag is of Trump dat zelf beseft - is dat om 20 januari op het middaguur de geldigheid van zijn eed is afgelopen. Wat hij ook doet, zijn presidentschap loopt af.

Gaan Republikeinse partijgenoten nu afstand durven te nemen van Trump?

Kerremans: 'De grote vraag is nu: wat gaat de leiding van de Republikeinen in de Senaat doen? Uiteindelijk kunnen zij met dit scenario absoluut niet gelukkig zijn. En bij hen zal de overtuiging groeien dat Trump de schuldige is van de dubbele nederlaag in Georgia, waardoor ze de meerderheid van de Senaat kwijt zijn. Door blijvend twijfel te zaaien over de verkiezingen van 4 november en de uitslagen, tot en met het vorig weekend gelekte telefoongesprek waarin hij druk uitoefent op functionarissen in Georgia.

De Republikeinen betalen nu de prijs voor een president die roet in het eten van zijn eigen partij blijft gooien omdat hij zich niet kan neerleggen bij het duidelijke resultaat van de verkiezing. Maar Trump is een narcist, hij denkt alleen maar aan zijn eigen individuele oordeel. Dat hij daar voor de rest veel schade en miserie mee aanricht, is iets dat hem weinig interesseert.'

Neigt dit voor u naar een staatsgreep?

Kerremans: 'Ik vind het op dit moment, met de nadruk daarop, te vroeg om te spreken van een coup. Het is een protest dat door uitlokking van Trump compleet uit de hand is gelopen. Maar een coup zou echt betekenen dat Trump stappen onderneemt die aantonen dat hij de intentie heeft om te blijven zitten, ook na 20 januari om 12 uur ’s middags. Dat is momenteel nog niet gebeurd. Maar we weten niet waar we ons nog aan kunnen verwachten.'

Hoe groot is de schade voor de Amerikaanse democratie?

Kerremans: 'De imagoschade is enorm. We komen toch steeds dichter bij scenario’s uit een bananenrepubliek. Het is te vroeg om echt conclusies te trekken over definitieve barsten in het systeem. De uiteindelijke test is: wie zit er op 20 januari om 12 uur ’s middags in het Witte Huis? En voor de komende uren en dagen: zal het Congres de zitting verderzetten die bezig was? De formele zitting volgt de spelregels die in de grondwet vastliggen over de manier waarop de telling moet gebeuren van het resultaat van het kiescollege. Als die zitting wordt verdergezet, dan zal bevestigd worden dat Joe Biden 306 kiesmannen achter zich heeft. Dat is een belangrijk deel van de test voor het systeem. Die test heeft zijn definitief resultaat nu niet gehad omdat mensen het Capitool zijn binnengevallen. Het geeft een deuk aan het systeem, zeer zeker. Maar het is geen definitieve, sluitende test voor de veerkracht van het systeem.'