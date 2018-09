Kim Jong-un vraagt nieuwe ontmoeting met Trump

Kim Jong-un nodigde Donald Trump in een brief uit voor een nieuwe ontmoeting. Het Witte Huis wil op de invitatie ingaan, liet woordvoerder Sarah Sanders maandag verstaan.

Sanders beschrijft de brief als ‘vriendelijk’ en ‘positief’. Ze noemt het een ‘teken van goede wil’ dat tijdens een militaire parade in Pyongyang afgelopen weekend geen langeafstandsraketten getoond werden.

We zijn de voorbereidingen aan het treffen voor een nieuwe ontmoeting.

‘De brief is vooral gericht op de vraag om een nieuwe ontmoeting te plannen met de president’, zegt Sanders. ‘We zijn al bezig de voorbereidingen te treffen. De brief toont een blijvend engagement om werk te maken van de nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland.’