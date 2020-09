Klimaat doet Amerikaanse kiesstrijd nog meer ontbranden

Historische branden aan de westkust, recordstormen in het zuiden en de Midwest die onder water staat: Donald Trump en Joe Biden ruziën nu ook in het klimaatdebat.

De dodelijke coronacrisis, de economische fall-out en de discussie over 'recht en orde' te midden van de rassenrellen domineren nog altijd de Amerikaanse verkiezingscampagne. Maar nu de westkust al weken in lichterlaaie staat, komt ook het klimaatdebat steeds hoger te staan op de agenda van Republikeins president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden.

Het zal weldra frisser worden. Donald Trump Amerikaans president

Bosbranden hebben in Californië, Oregon en Washington al 18.211 vierkante kilometer, zowat anderhalve keer Vlaanderen, in de as gelegd, een record. 36 doden zijn geteld, tientallen inwoners blijven vermist, tienduizenden sloegen op de vlucht. De luchtkwaliteit in de Bay Area, waar de hemel boven San Francisco dieporanje kleurt, is dezer dagen de slechtste ter wereld. De economische schade wordt op 150 miljard dollar geschat.

Schermvullende weergave

Als je een klimatologische pyromaan nog eens vier jaar in het Witte Huis geeft, zal het niemand verwonderen dat Amerika nog meer in brand staat. Joe Biden Democratisch presidentskandidaat

Tijdens een bezoek aan Californië toonde Trump zich maandag evenwel optimistisch. 'Het zal weldra frisser worden', zei hij. Of dit het definitieve bewijs is van de klimaatopwarming, die Trump eerder 'bedrog' noemde? 'Ik denk niet dat de wetenschap het zelf weet.'

Falend bosbeheer

Trump wijt de historische branden voor alles aan falend bosbeheer. Dat faalt inderdaad. In de Verenigde Staten worden dood hout en gestorven bomen te weinig weggenomen. Gecontroleerde branden, zoals de Native Americans eeuwenlang deden, zijn er ook taboe. En door de steeds hogere huizenprijzen rond Silicon Valley gaan steeds meer Californiërs in natuurgebieden wonen, waardoor het risico nog toeneemt dat mensen branden veroorzaken.

Hier begint het spel van de politieke schuldvraag in verkiezingstijden. Zowel Californië, Oregon als Washington hebben een Democratische gouverneur. 'In andere landen gebeurt dit niet', beweerde Trump. Dat klopt allesbehalve. Van Siberië over Zuid-Europa tot Australië woedden dit jaar al zware bosbranden. In een deel van het Braziliaanse Amazonewoud werd dinsdag opnieuw de noodtoestand afgekondigd.

Gouverneur Gavin Newsom wees er Trump ook fijntjes op dat maar 3 procent van de Californische bossen staatsbezit is. 58 procent wordt beheerd door federale agentschappen, die onder de bevoegdheid van de president vallen. De rest is privé-eigendom. 'Het debat is voorbij, de bewijzen spreken voor zich', zei Newsom. 'Klimaatverandering bestaat echt, en verergert deze branden nog.'

Electorale vuurpijl

Voor Biden is dit een extra electorale vuurpijl richting Trump. 'Miljoenen Amerikanen leven onder een oranje hemel en vragen zich af of dit de dag des oordeels is', zei Biden maandag. 'Als je een klimatologische pyromaan nog eens vier jaar in het Witte Huis geeft, zal het niemand verwonderen dat Amerika nog meer in brand staat.'

Een te laks milieubeleid valt veel voorgangers te verwijten, maar Trump trok de VS in 2017 wel terug uit het klimaatakkoord van Parijs. De voorbije jaren schroefde hij ook 68 milieuwetten terug. Zo werden personenwagens minder gebonden aan strenge uitstootnormen, terwijl elektriciteitscentrales leniger met broeikasgassen konden omspringen. Uit olie- en gassites mag weer meer schadelijk methaan vrijkomen, boringen in natuurgebied in Alaska kregen groen licht.

Orkanen en overstromingen

'Gaat India zijn gedrag aanpassen? China? Rusland?', vroeg Trump zich maandag af. De realiteit is wel dat steeds grotere delen van zijn land kreunen onder extreem weer. Niet alleen de westkust, waar een hittegolf, grote droogte, harde winden en zeer veel bliksem de bosbranden aanwakkeren.

Aan de oost- en zuidkust geldt het jaarlijkse orkaanseizoen als ongezien. 20 stormen - van Arthur in mei tot Teddy en Vicky die in aantocht zijn - kregen dit jaar al een naam, het recordaantal van 2005 - 27 - sneuvelt waarschijnlijk. En de Midwest kreeg vorig jaar meer regen dan ooit te verwerken, wat tot enorme overstromingen leidde. Ook dit jaar zouden 128 miljoen Amerikanen in 23 staten in zekere mate natte voeten krijgen.

Financiële instabiliteit

Finaal prediken beide presidentskandidaten voor hun eigen electorale parochie. Biden belooft de komende vier jaar liefst 2.000 miljard dollar te investeren in een groene reconversie van 's werelds grootste economie. Zo hoopt hij klimaatbewustere jongeren, die tijdens de Democratische voorverkiezingen de linkse Bernie Sanders steunden, te overtuigen.

Klimaatverandering vormt een groot risico voor de stabiliteit van het Amerikaanse financiële systeem en zijn capaciteit om de groei van de Amerikaanse economie te ondersteunen. Commodity Futures Trading Commission Amerikaanse overheidswaakhond voor derivatenhandel