'Koude oorlog' escaleert met sluiting Chinees consulaat in de VS

Een politieagent houdt een oogje in het zeil voor het Chinese consulaat in Houston, Texas, dat van de Amerikaanse regering moet sluiten.

Met de sluiting van een Chinees consulaat in de VS dreigt het conflict tussen beide landen te escaleren. Mogelijk gaat het om een Amerikaanse vergelding voor Chinese hackings.

De Amerikaanse regering gaf China dinsdag 72 uur om het consulaat in de Texaanse stad Houston te sluiten. Volgens Washington was de sluiting nodig om Amerikaanse intellectuele eigendomsrechten en privégegevens te beschermen. 'De VS tolereren niet dat China onze soevereiniteit schendt en onze bevolking intimideert', zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer details gaf hij niet.

We dringen er bij de VS op aan deze verkeerde beslissing terug te schroeven. Buitenlandse Zaken China

China reageerde als een gebeten hond en sprak van een 'schandalig manoeuvre' en een 'nooit geziene escalatie'. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Peking waarschuwde dat de beslissing de bilaterale relaties onherroepelijk beschadigt. 'We dringen er bij de VS op aan deze verkeerde beslissing terug te schroeven, anders zal China legitieme en noodzakelijke stappen ondernemen.' In de staatsmedia klonk de roep om een Amerikaans consulaat te sluiten.

Coronavaccin

Mogelijk is de Amerikaanse demarche gelinkt aan de beschuldiging dat China honderden Amerikaanse bedrijven heeft gehackt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagde dinsdag twee Chinese hackers aan die bedrijven in de VS en het buitenland viseerden. Het tweetal zou onder meer gegevens hebben willen stelen over een onderzoek naar een coronavaccin. De hackers werkten volgens de VS onder meer in opdracht van het regime in Peking.

De sluiting van een consulaat is een verregaande maatregel die normaal alleen wordt genomen na een zware inbreuk door het land. Daarvoor zijn nu geen aanwijzingen. De post in Houston was het eerste consulaat dat opende nadat de VS en China in 1979 diplomatieke relaties hadden aangeknoopt. Naast Houston en de ambassade in Washington heeft China nog vier andere consulaten in de VS.

Onder vriespunt

De botsing over het consulaat in Houston is een nieuwe veldslag in een aanslepende 'koude oorlog' tussen de VS en China. De relaties tussen beide landen zijn de afgelopen maanden tot ver onder het vriespunt gezakt. De wil om de plooien glad te strijken, is helemaal verdwenen. Het laatste lichtpunt in de troebele verstandhouding was de minimale handelsdeal van begin dit jaar.

De wil om de plooien glad te strijken, is zowel in de VS als in China helemaal verdwenen.

De VS schroefden de druk op China onlangs nog op nadat Peking een omstreden veiligheidswet had ingevoerd in Hongkong. De wet ondermijnt de autonomie in de stadstaat en is er duidelijk op gericht de democratische protestbeweging in Hongkong de nek om te wringen. Als vergelding schrapte de Amerikaanse president Donald Trump vorige week het speciale handelsstatuut van Hongkong, waardoor het niet langer kan rekenen op gunstige Amerikaanse tarieven.

Telecomreus Huawei

De Amerikaanse regering voerde de voorbije weken ook de forcing over de Chinese telecomreus Huawei, die verdacht wordt van spionage voor het Chinese regime. Tot groot jolijt van de VS besloot de Britse regering vorige week het bedrijf op termijn uit te sluiten van het Britse 5G-netwerk. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was deze week in Londen, waar hij aankondigde een coalitie op te richten tegen China's 'schandelijke bedreiging'.

Volgens China voeren de VS een haatcampagne, onder meer door het land de schuld te geven van de coronapandemie. In een tweet sprak Trump deze week van het 'Onzichtbare Chinavirus'. In Londen zei Pompeo naar verluidt dat China de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft 'gekocht'. De VS bevestigden begin juli dat ze uit de WGO stappen omdat het geen wetenschappelijke, maar een politieke organisatie zou zijn.