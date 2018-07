Kritiek op Trump zwelt aan na persconferentie met Poetin

Trump had gisteren in de Finse hoofdstad Helsinki een topontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Kwam ter sprake tijdens het gesprek: de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Op een gezamenlijke persconferentie met Poetin liet Trump verstaan dat hij niet overtuigd was dat Rusland geprobeerd heeft om die verkiezingen te beïnvloeden. Daarmee gaat de Amerikaanse president regelrecht in tegen de bevindingen van zijn inlichtingendiensten.