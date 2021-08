Laatste Amerikaanse vlucht vertrokken uit Kaboel

Met de evacuatie van de laatste troepen uit de hoofdstad Kaboel is de Amerikaanse missie in Afghanistan maandag na bijna twintig jaar tot een einde gekomen.

De laatste evacuatievluchten door het Amerikaanse leger vanuit de Hamid Karzai Airport in Kaboel vonden maandagnamiddag plaats. De taliban hadden al herhaardelijk laten verstaan dat alle buitenlandse militairen na 31 augustus het land uit moesten zijn. De Amerikaanse terugtrekking is uiteindelijk een dag eerder afgerond.

Het laatste bemande militaire vliegtuig hangt op dit moment in de lucht. Pentagon

'De militaire missie om Amerikanen, kwetsbare Afghanen en mensen uit derde landen te evacueren is vandaag tot een einde gekomen', liet het Pentagon maandagavond weten. 'Het laatste bemande militaire vliegtuig hangt op dit moment in de lucht.' Afghanistan komt zo opnieuw volledig onder controle te staan van de taliban.

Red Kite

De chaotische exodus van Westerse landen uit Afghanistan begon midden augustus, toen duidelijk werd dat de taliban als slotstuk van hun veroveringstocht ook de hoofdstad Kaboel hadden ingenomen. Sinds 14 augustus zouden 123.000 mensen het land hebben verlaten.

241.000 dodental In totaal zouden bij de twintigjarige oorlog in Afghanistan zeker 241.000 mensen het leven hebben gelaten.

Ook België zette een missie op het getouw om landgenoten, tolken, fixers en andere medewerkers terug te halen. Operatie Red Kite werd vorige week al beëindigd. Volgens de laatste informatie zouden de jongste twee weken 1.135 mensen in ons land zijn aangekomen om hier permanent te blijven. Samen met andere nationaliteiten heeft België in totaal 1.216 mensen geëvacueerd uit Afghanistan.

Red Kite kwam tot een einde omdat de situatie rond de luchthaven van Kaboel te gevaarlijk werd. Dat bleek een juiste inschatting, want nog geen dag later vielen bij bomaanslagen in en rond de luchthaven tientallen doden. Ongeveer 60 Afghanen en al zeker 13 Amerikanen lieten daarbij het leven.

De aanslagen werden opgeëist door de terreurorganisatie IS-K, een afdeling van Islamitische Staat (IS). Die zou ook verantwoordelijk zijn voor een rist raketaanvallen op de luchthaven van Kaboel eerder op maandag. Frank McKenzie, de generaal die de Amerikaanse exit in goeie banen leidde, zei maandag dat er nog zo'n 2.000 'hardcore IS-strijders op Afghaans grondgebied aanwezig zijn'.

9/11

Net geen twintig jaar na de terroristische aanslagen van 11 september is de Amerikaanse missie in Afghanistan dus voorbij. In oktober 2001 vielen de Amerikanen het land binnen omdat het onderdak bood aan Al Qaeda, de terreurbeweging verantwoordelijk voor 9/11. Nog geen maand later viel Kaboel in handen van de Amerikanen en waren de taliban verdreven.