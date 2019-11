Laatste loodjes minihandelsdeal tussen VS en China wegen het zwaarst...

Al weken orakelen de VS dat een minihandelsdeal met China voor het rapen ligt. Maar Peking verkoopt zijn huid duur voor het Donald Trump een succesje gunt in een cruciaal verkiezingsjaar.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump op 11 oktober verraste met de mededeling dat een gedeeltelijk handelsakkoord met China in de steigers stond, gaat haast geen dag voorbij of een ‘anonieme maar goedgeplaatste Amerikaanse regeringsbron’ laat zich in een of ander medium ontvallen ‘optimistisch’ te zijn over de slaagkansen van de bilaterale onderhandelingen. Niet veel later gevolgd door vreugdesprongetjes op de financiële markten.

Maar een kleine maand na Trumps onverwacht hoopgevende aankondiging is de minihandelsdeal nog altijd geen feit. De laatste loodjes in het overleg blijken, zoals wel vaker, het zwaarst te wegen.

Volgens indiscreties in Amerikaanse regeringskringen steunt het gedeeltelijke akkoord op drie pijlers. Washington hoopt van Peking de garantie te krijgen dat het weer meer Amerikaanse landbouwproducten, waaronder soja, gaat invoeren. Daarnaast moeten de Chinezen beloven hun munt te stabiliseren.

Voorts zou de Aziatische reus zich bereid verklaren zijn financiëledienstensector meer open te stellen voor buitenlandse bedrijven. De VS proberen China er bovendien van te overtuigen weer Amerikaans vloeibaar gas (lng) te importeren, zei de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross.

Importheffingen

In ruil voor die Chinese toezeggingen zijn Trump en co. van plan af te zien van nieuwe importheffingen op goederen uit China. Afgelopen zomer had de Amerikaanse president ermee gedreigd vanaf 15 december voor 160 miljard dollar douanetarieven in te voeren op producten als laptops, smartphones of speelgoed met de stempel ‘made in China’.

‘De onderhandelingen verlopen goed, we boeken vooruitgang en ik zie geen logische reden waarom we niet tot een deal zouden komen. Dat neemt niet weg dat het nog altijd kan misgaan’, zei Ross dinsdag.

Mogelijk vormt een Chinese eis over de afschaffing van 360 miljard dollar invoerheffingen op zijn importproducten zo’n struikelblok. Peking wil niet alleen de tarieven weg die sinds 1 september gelden op kledij, speakers, hoofdtelefoons, kledij of flatscreens - waarde: 110 miljard dollar -, maar stuurt ook aan op een verlaging van een importtarief van 25 procent op onder meer machines, halfgeleiders en meubelen. Die maatregel, met een prijskaartje van 250 miljard dollar is sinds vorig jaar van kracht.

Opsteker

Met de claim lijken de Chinezen te willen testen hoe erg Trump snakt naar een handelssuccesje in de aanloop naar de presidentsverkiezingen volgend jaar.

Met de claim lijken de Chinezen te willen testen hoe erg Trump snakt naar een handelssuccesje in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november 2020. Tot nu hielden de Amerikanen altijd vol dat niet te tornen viel aan die invoerheffing op machines, halfgeleiders en meubelen. ‘Het is een hefboom om zeker te zijn dat China zijn engagementen nakomt. Die tarieven zijn er voor de lange termijn’, zei Amerikaans speciaal handelsgezant Robert Lighthizer.

Maar een jaar voor de Amerikanen een nieuwe bewoner van het Witte Huis kiezen, kan Trump wel een opsteker gebruiken. Zeker nu de afzettingsprocedure tegen hem een nieuwe fase ingegaan is en uit peilingen blijkt dat vijf potentiële Democratische uitdagers een streep voor hebben op hem.

Met een minihandelsdeal met China kan hij alvast de landbouwers, in 2016 een belangrijke electorale visvijver, paaien en er prat op gaan dat hij een dealmaker is.