Laatste tv-debat levert geen favoriet op bij Democraten

De presidentskandidaten zijn verenigd in hun afkeer tegen president Trump. Al is bij de Democraten niemand de uitgesproken favoriet om het in november tegen hem op te nemen.

Met twaalf zijn ze nog: de Democratische kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2020. Zes van hen draafden maandagavond op voor het laatste tv-debat in Des Moines in de staat Iowa, waar over drie weken de eerste voorverkiezingen plaatsvinden. De andere zes botsten op de hoge drempels voor fundraising en peilingresultaten.

Zo divers als de voorverkiezingen zich eerst aandienden, met bijna 30 kandidaten van allerlei achtergronden, zo homogeen blank kleurde het podium maandag. Vier kandidaten - Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden en Pete Buttigieg - zitten elkaar in de peilingen voor Iowa op de hielen met scores rond 20 procent. De andere twee - senator Amy Klobuchar en miljardair Tom Steyer - zijn er waarschijnlijk aan voor de moeite.

Een beschaafd debat zonder veel vuurwerk later lijkt daar weinig verandering in te komen. Keer op keer gingen de kandidaten de grote confrontaties uit de weg, al was er wel de aanvaring tussen Sanders en Warren. De twee senators waren al voor het debat aan het bekvechten over een opmerking van Sanders van een jaar geleden. Volgens Warren zei Sanders haar in een privémeeting dat een vrouw nooit de presidentsverkiezingen van 2020 kan winnen. Sanders ontkent dat en herhaalde dat tijdens het debat. 'Ik beloof dat als een van de vrouwen hier de Democratische kandidaat wordt, ik alles zal doen om haar verkozen te krijgen. Maar ik hoop dat dat niet gebeurt, ik hoop dat ik het word.'

'Bernie is mijn vriend'

Ook Warren bleef bij haar standpunt. 'Ik dacht dat een vrouw kon winnen, hij dacht van niet.' Al zei ze ook de zaak niet op de spits te willen drijven. 'Bernie is mijn vriend en ik ben hier niet om met hem te vechten. Maar de vraag of een vrouw president kan zijn, is nu eenmaal gesteld en dus moeten we die aanpakken.' Vervolgens wees ze er fijntjes op dat de vrouwen op het podium - zij en Klobuchar - nog geen enkele verkiezing verloren hebben, in tegenstelling tot de mannen. Daarop volgde het grootste applaus van de avond.

Warren en Sanders staan bekend als vrienden, maar vissen in dezelfde progressieve vijver waardoor ze de stemmen verdelen. In het begin van de campagne spraken ze af elkaar niet openlijk aan te vallen, maar Amerikaanse media vragen zich af of dat pact nog lang standhoudt. Ondanks de beleefde toon tijdens het debat, leek er achteraf een haar in de boter te zitten toen de kandidaten nog even met elkaar praatten voor de camera's. Op Twitter deed een filmpje de ronde waarin Warren Sanders weigerde de hand te schudden, waarna een kleine woordenwisseling volgde.

Centrumkandidaat en voormalig vicepresident Biden lijkt van de vete tussen beide progressievelingen te profiteren. Nationaal is hij nog altijd de favoriet, maar tijdens de campagne maakte hij niet altijd de beste indruk, ook maandag niet. Doordat de Warren-Sandersvete de aandacht afleidde en andere grote aanvallen uitbleven, hield hij niettemin stand.

Impeachment

Sanders prikte hem wel even over het feit dat hij in 2002 als senator instemde met de oorlog in Irak. Biden repliceerde dat dat inderdaad een 'zeer, zeer grote fout' was, maar dat hij die in zijn acht jaar als vicepresident onder Barack Obama zoveel mogelijk had proberen recht te zetten door troepen terug te trekken. De Amerikaanse rol in het Midden-Oosten nam hoe dan ook een groot deel van de debattijd in beslag. De kandidaten verschilden van mening over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, maar waren erg eensgezind over de jongste escalatie met Iran. Trumps beslissing om de Iraanse generaal Qassem Soleimani te doden was fout en de relatie met de Amerikaanse bondgenoten moet dringend verbeterd worden, klonk het.

Vooral voor de drie senatoren - Sanders, Warren en Klobuchar - gold het televisiedebat als de laatste mogelijkheid om indruk te maken voor de eerste voorverkiezingen in Iowa. Vanaf volgende week worden ze als juryleden verwacht in de senaat voor het impeachmentproces tegen Trump, dat weken kan aanslepen.