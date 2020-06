Lauwe aftrap herverkiezingscampagne in Tulsa

In een halfgevuld stadion in Tulsa kon Trump voor het eerst sinds de lockdown opnieuw massaal zijn aanahangers aanspreken.

Afgelopen nacht organiseerde de Amerikaanse president Donald Trump zijn eerste massa-rally in het kader van de verkiezingen in november dit jaar. Ondanks corona verzamelden duizenden mensen zich in Tulsa, Oklahoma. Toch is dat veel minder dan Trump verwachtte.

Het was een vreemd zicht: duizenden Trump-aanhangers die opeengepakt in een stadion in Tulsa hun favoriete presidentskandidaat aanmoedigden. Zij aan zij, zonder mondmasker, alsof het coronavirus verleden tijd is.

Dat was ook de boodschap van Trump, die in november herverkozen hoopt te worden. 'Covid-19 is voorbij. Vanaf nu is de economie weer open en focussen we op de toekomst.' Hij prees de corona-aanpak van de VS. Nochtans stegen de besmettingen in Tulsa afgelopen week nog exponentieel.

1/3 capaciteit Er passen 19.000 mensen in het stadion in Tulsa, maar er kwam lang niet zo veel volk opdagen.

Verder haalde Trump in zijn speech, die lang duurde en vrij onsamenhangend was, uit naar zijn concurrent 'Sleepy Joe Biden', die hij een 'pop van radicaal links' noemde. Verder repte hij met geen woord over de dood van George Floyd. Over de massale racismeprotesten die eruit voortkwamen sprak hij vooral zijn ongenoegen uit over de demonstranten die privé-eigendom vernielden. Ook gisteren hadden zich buiten het stadion zich een 100-tal demonstranten verzameld, maar al bij al bleef het rustig. Het Amerikaanse leger en de politie was massaal aanwezig om de orde te handhaven.

Kritiek

TikTok-tieners reserveren tickets zonder intentie te gaan Dat er maar een fractie van de capaciteit in het stadion in Tulsa was ingenomen, kan het resultaat zijn van een actie op het sociale medium TikTok, dat vooral populair is bij tieners. In de afgelopen dagen organiseerden mensen die zich verzetten tegen Trump inspanningen op sociale-media-apps TikTok, Instagram en Twitter om zich in te schrijven voor de rally, soms met valse namen of fake e-mailaccounts. De boodschap werd verspreid onder tieners, vooral fans van Koreaanse popmuziek, die hun netwerken hebben ingezet voor politieke doeleinden. In memes op de videodeelapp TikTok dansten tieners voor screenshots van hun Trump-rally-registraties. Veel van de berichten werden begeleid door de melodie van het liedje 'Macarena', wat anderen ertoe aanzette het gebaar te herhalen en waardoor de meme viraal ging. Het is moeilijk te weten hoeveel van de no-shows op de rally kan worden toegeschreven aan de online actie. Trump verwachtte 1 miljoen mensen, ver buiten de capaciteit van 19.000 zitplaatsen. De president was van plan om de overschot aan volk buiten de arena te verzamelen, en bouwde er ook podia, maar dat was uiteindelijk niet nodig.

Het was de eerste keer dat Trump opnieuw 'on the road' campagne kon voeren, nadat de lockdown een pauze van drie maanden oplegde. Hoewel de president zelf 'een miljoen fans' verwachtte, en het stadion zo'n 19.000 mensen kan ontvangen, was maar voor een derde gevuld. Op voorhand had de president veel kritiek gekregen, niet alleen op het gevaar voor coronabesmettingen op zo'n massa-evenement, maar ook op zijn timing en de keuze van Tulsa voor de eerste rally.

In 1921 was de stad het decor van het 'Greenwood Massacre', een van de bloedigste episodes van rassengeweld. Blanke bendes bestormden een welgestelde zwarte wijk, waarbij tot 300 doden vielen, 1.200 huizen en honderden winkels vernield werden.

Schermvullende weergave Buiten het stadion vatten een honderdtal anti-Trump-demonstranten post. ©REUTERS