Leopold Lippens slaat babbeltje met Trump

Radio 2 West-Vlaanderen verspreidde woensdag een niet-alledaagse foto: de Amerikaanse president Donald Trump (72) zit naast graaf en burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens (77) een consumptie te nuttigen in een golfclub in Ierland. Het gesprek vond vorige week al plaats. 'Het was interessant', liet Lippens kort weten aan Radio 2 West-Vlaanderen.



Beide heren spraken elkaar niet echt lang: zo'n 10 minuten. Trump was vorige week op staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Maandagavond zat hij nog op een banket met de Britse koningin Elizabeth in Buckingham Palace. Woensdag trok de president na een stop in Frankrijk voor de herdenking van D-Day samen met zijn echtgenote Melania naar Shannon in Ierland. Daar ontmoette hij de eerste minister en vervolgens bracht hij een bezoek aan zijn golfterrein in Doonbeg, aan de westkust van het eiland.