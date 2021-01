Trump sprak woensdag zijn aanhangers toe vóór het Capitool, waar het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zetelen. 'We zullen nooit toegeven', zei hij. 'Je geeft niet toe als er diefstal in het spel is. Ons land heeft er genoeg van.'

Hij viel ook op een ongeziene manier zijn vice-president af. 'Hij heeft de moed niet om te doen wat juist is voor ons land en de grondwet. De VS willen de waarheid!'. Pence had iets daarvoor geweigerd om het resultaat van de presidentsverkiezingen - en de overwinning van Joe Biden - te verwerpen. 'Ik hou van de grondwet', zei hij. 'Ik denk niet dat de vicepresident eenzijdig kan beslissen welke stemmen geteld moeten worden en welke niet. Dat is niet wat de stichters van dit land voor ogen hadden.'