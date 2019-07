Londen blijft achter ambassadeur in Washington staan

De Britse regering zegde maandag haar 'volle steun' toe aan Kim Darroch, de Britse ambassadeur in Washington. Die wordt door president Trump geviseerd nadat hij die laatste 'onbekwaam' noemde.

Kim Darroch ligt in de Verenigde Staten onder vuur na een reeks gelekte memo's waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump 'onbeholpen' en 'onbekwaam' noemde. De mails lekten uit via de krant Mail on Sunday.

Uitnodiging ingetrokken

Het Witte Huis reageerde dat de Amerikaanse regering geen contacten meer zal onderhouden met de Britse ambassadeur in de VS en liet verstaan dat de volgende Britse regering er goed aan doet de man te vervangen. Een uitnodiging aan Kim Darroch voor een diner op het Witte Huis is ingetrokken, zeggen Amerikaanse diplomaten.

In Londen blijft premier Theresa May achter haar ambassadeur staan. 'Sir Kim Darroch beschikt nog steeds over de volle steun van de premier', zegt een woordvoerder van de regering. 'We hebben duidelijk gemaakt aan de Verenigde Staten hoe betreurenswaardig dit lek is. De uitgelekte uittreksels weerspiegelen niet de nauwe banden noch het respect dat we voor de relatie hebben', luidde het.

Speciale relatie