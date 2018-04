Londen en Washington waarschuwen voor ‘Russische Cyberaanvallen'

De Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische hackersaanvallen op bedrijven en overheidsagentschappen. Een dergelijk cyberalarm is ongezien.

De FBI, Homeland Security en het Britse centrum voor cybersecurity stuurden maandag een gezamenlijke waarschuwing uit en tips over hoe bedrijven zich kunnen wapenen tegen de hackersaanvallen. Specifiek zouden de Russen vooral routers viseren, de toestellen die het dataverkeer binnen een netwerk regelen.

veiligheidsdiensten VS en VK

Het Kremlin wordt er door de twee landen van beschuldigd een ' gecoördineerde campagne ' te voeren om internetinfrastructuur in te zetten in die strijd. Wereldwijd zouden miljoenen apparaten, zoals routers en firewalls aangetast zijn.

‘Door de Russische overheid gesteunde actoren maken gebruik van besmette routers voor aanvallen met spionagedoeleinden, om intellectuele eigendom buit te maken en om blijvende toegang te krijgen tot netwerken die de basis kunnen vormen voor toekomstige aanvalsoperaties’, klinkt het in een gezamenlijke mededeling. ‘Verschillende bronnen, zowel van private als publieke cyberspecialisten, hebben melding gemaakt van dergelijke activiteiten.’

Afgelopen weekend zei het Pentagon al dat de Russische ‘trolling’-activiteiten met 2.000 procent zijn toegenomen sinds de Amerikaanse luchtaanval in Syrië. Samen met Frankrijk en het VK bombardeerde de VS in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele Syrische doelwitten als vergelding voor een vermoedelijke gifgasaanval door het Syrische regime van president Assad.