M/V van de dag | Richard Grenell

De Amerikaanse ambassadeur in Berlijn mikt op een conservatieve vloedgolf in Europa.

‘Ik wil absoluut andere conservatieven in heel Europa en andere leiders versterken.’ Met die uitspraak veroorzaakte de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland Richard Grenell (51) gisteren ophef. In een interview met de omstreden extreemrechtse nieuwssite Breitbart liet hij doorschemeren dat hij zijn schouders wil zetten onder een rechts-conservatieve omwenteling in Europa, naar het voorbeeld van de schokgolf die president Donald Trump in de VS teweegbracht.

De Duitse regering nodigde Grenell prompt uit om zijn uitlatingen toe te lichten. Critici benadrukten dat de ambassadeur zijn boekje te buiten lijkt te gaan. Als diplomaat heeft hij de opdracht zich op de belangen van zijn eigen land te richten, zonder zich met de politiek in zijn standplaats te bemoeien. In een reactie op Twitter veegde Grenell die beschuldigingen van tafel. ‘Het idee dat ik kandidaten of partijen zou steunen, is belachelijk.’

Iran

In dezelfde tweet maakte Grenell duidelijk dat hij geen uitschuiver maakte in het interview. ‘Ik blijf bij mijn opmerkingen dat we het ontwaken van de stille meerderheid meemaken’, schreef hij. Bij Breitbart had de ambassadeur de Europese conservatieven de raad gegeven de strategie van Trump te volgen en de steun van de gewone burger te winnen door op migratie en belastingverlagingen te focussen.

Grenell is nog maar vier weken op post in Berlijn, maar deed in die tijd al heel wat stof opwaaien. Amper enkele uren nadat hij aan de slag was gegaan, riep hij de Duitse bedrijven op hun activiteiten in Iran onmiddellijk op te schorten. Grenell deed die weinig diplomatische oproep na Trumps aankondiging dat de VS zich terugtrekken uit de nucleaire deal met Iran.

Fanatiek twitteraar

Net als zijn baas in het Witte Huis is Grenell een fanatiek twitteraar en houdt hij ervan te provoceren en te confronteren. Hij draait al bijna twintig jaar mee bij de Republikeinen. Onder president George W. Bush was hij woordvoerder van de Amerikaanse delegatie bij de Verenigde Naties. In 2012 werkte hij even voor de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney, die verloor van Barack Obama.

Schermvullende weergave De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, door Grenell omschreven als een 'rockster'. ©REUTERS

Grenell steekt zijn bewondering voor Trump niet weg. ‘Er is nog heel wat werk maar ik denk dat de verkiezing van Donald Trump individuen heeft versterkt om te zeggen dat het niet aan de politieke klasse is om voor de verkiezingen te bepalen wie moet winnen en wie moet deelnemen’, zei hij in het interview. Hij wees op de ‘conservatieve vloedgolf’ die steeds sterker wordt ‘door het gefaalde beleid van links’.