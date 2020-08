M/V van de week ǀ George Hill...

De Amerikaanse basketveteraan George Hill zette de sportwereld afgelopen week even op pauze nadat de Amerikaanse politie een zwarte man zeven keer in de rug geschoten had.

George Hill is bezwaarlijk de grootste ster uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Maar de 34-jarige offensieve speler van de Milwaukee Bucks tekende toch maar mooi voor de actie van de week. Die actie? Niet spelen.

Woensdag moesten de Bucks het normaal opnemen tegen Orlando Magic in hun vijfde partij van de play-offs, de finale van het Amerikaanse basketbalseizoen. Maar terwijl de spelers van Magic zich opwarmden, bleef de deur van de kleedkamer van de Bucks dicht. Pas uren nadat de wedstrijd gespeeld had moeten worden, zwaaide ze open, en gaf het team, getooid in zwarte T-shirts met activistische slogans, bij monde van Hill en teammaat Sterling Brown een statement over waarom het niet was komen opdagen.

Jacob Blake

Dat had alles te maken met een incident dat zondag had plaatsgevonden in Kenosha, een stadje in Wisconsin, de thuisstaat van de Bucks. Daar werd de 29-jarige Jacob Blake na een incident met de politie zeven keer in de rug geschoten, voor de ogen van zijn kinderen. De op sociale media gedeelde video van de schietpartij zond een nieuwe schokgolf door de VS, waar het al maanden onrustig is nadat eind mei de Afro-Amerikaan George Floyd om het leven was gekomen bij een brutale politie-interventie.

Veteraan. George Hill is niet de bekendste naam in de basketbalwereld, maar hij draait al meer dan tien jaar mee in de NBA, de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Sinds 2018 komt hij uit voor de Milwaukee Bucks.



Walkout. Onder implus van Hill besloten de Bucks woensdag niet aan te treden voor hun wedstrijd tegen Orlando Magic. De aanleiding was een schietpartij in Kenosha, Wisconsin (de thuisstaat van het team), waarbij de 29-jarige Jacob Blake zeven politiekogels in de rug kreeg.



Rimpeleffect. De actie kreeg navolging in de hele Amerikaanse sportwereld. Niet alleen de NBA viel stil, ook het vrouwenbasket (WNBA) en de voetbal- (MLS) en de baseballcompetitie (MLB) vielen stil uit protest.

Dat de nieuwe beelden hard waren aangekomen bij de vele zwarte spelers in de NBA, was duidelijk. Sterren als LeBron James (LA Lakers) en Steph Curry (Golden State Warriors) spraken hun afschuw uit op sociale media. Maar met hun ongeziene boycot, onder impuls van veteraan Hill, schakelden de Bucks het sociaal activisme in de sportwereld een versnelling hoger.

Wat als een eenmalige boycot bedoeld was, veroorzaakte een rimpeleffect dat de NBA oversteeg. Niet alleen in het mannen- en vrouwenbasketbal weigerden teams het veld te betreden. Ook de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS en de nochtans niet meteen voor zijn activisme bekendstaande Major League Baseball zagen teams het werk neerleggen. In de American football-competitie NFL stonden er geen wedstrijden gepland, maar daar werd niet getraind.

Door de onverwachte pauzeknop die Hill en de Bucks indrukten, beleeft de NBA opnieuw een onverwachte wending in wat al een bijzonder en met politiek doorspekt seizoen was. Nadat de competitie in maart door de coronapandemie was stilgelegd, vond de liga een ingenieuze oplossing om het kampioenschap alsnog uit te spelen. Alle teams werden verzameld in een ‘NBA bubble’ in Disney World in Orlando, om vanuit afzondering de resterende partijen af te werken.

Alleen stonden de spelers daar allesbehalve voor te springen. Met een dodelijk virus dat door Amerika raasde en sociale en raciale onrust in de straten van veel Amerikaanse steden vonden veel spelers het aanvankelijk ondenkbaar om vanuit Disney World te proberen doen alsof alles normaal was.

De NBA wist de spelers toch te overtuigen door het competitie-einde expliciet in te zetten als ‘platform’ voor sociale gelijkheid. Spelers mochten slogans op hun truitjes dragen, mochten zich in interviews met de pers uitlaten over politiek en bij elke wedstrijd prijkte in grote, zwarte letters ‘BLACK LIVES MATTER’ op het veld.

Verslagenheid

De spelers maakten de voorbije weken gretig gebruik van dat podium om het sociaal onrecht aan te kaarten. Maar nadat de video van de schietpartij in Kenosha was opgedoken, sloop de verslagenheid in de rangen. Een besef dat louter woorden weinig uithalen voor wie verandering eist.

We kwamen naar deze bubbel om iets proberen te doen voor sociale rechtvaardigheid. Maar buiten de bubbel gaat het onrecht gewoon voort. George Hill Amerikaanse basketballer

Hill verwoordde die frustratie in een persbriefing. ‘We hadden nooit naar deze verdomde plek moeten komen’, klonk het. ‘We kunnen hier niets betekenen.’ En: ‘We kwamen naar deze bubbel om iets proberen te doen voor sociale rechtvaardigheid. Maar buiten de bubbel gaat het onrecht gewoon voort. En wij blijven verder spelen alsof er niets aan de hand is.’