M/V van de week | Nancy Pelosi

Speaker of the House. Nancy Pelosi werd begin dit jaar voor de tweede keer in haar carrière voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, als fractieleidster van de Democratische meerderheid. De facto is ze zo de leidster van de Democratische partij. Er was even gemor bij de jongere generatie, maar die voorzichtige pogingen tot muiterij smoorde ze in de kiem.

Shutdown. Pelosi en president Donald Trump clashten de voorbije weken over de langste shutdown ooit. Die draaide om Trumps eis voor een budget voor een grensmuur. Deze week troefde Pelosi Trump af door hem te dwingen zijn voor volgende week geplande State of the Union, de belangrijkste presiden tiële speech van het jaar, uit te stellen tot er een oplossing was voor de impasse. Gisteravond drukten beide kampen de pauzeknop in het conflict in.

Coryfee. De 78-jarige Pelosi is een Democratische royalty. Haar vader, met Italiaanse roots, was ook Congreslid en burgemeester van Baltimore, aan de oostkust. Zelf zetelt Pelosi, met San Francisco als uitvalsbasis, al sinds 1987 in het Congres.

‘Nancy’. Pelosi slaagt er anders dan andere politieke tegenstanders van Trump in om een zeldzame vorm van respect af te dwingen. Significant is dat Trump voor haar geen denigrerende bijnaam heeft zoals voor anderen. Het verst ging Trump door haar bij de voornaam te noemen.