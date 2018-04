Macron: 'Iran zal nooit kernwapens bezitten'

Exact 58 jaar na ex-president Charles de Gaulle spreekt huidigt Frans president Emmanuel Macron het Amerikaanse parlement toe. Hij had het over de speciale band tussen Frankrijk en de Verenigde Staten, de Irandeal, klimaat en multilateralisme.

Macron is sinds maandag op staatsbezoek in de VS. Hij heeft er met president Trump onder andere de nucleaire deal met Iran en de militaire strategie in Syrië besproken. Met het bezoek wil Macron zich profileren als de sterke man van de Europese Unie, nu de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland enerzijds en de VS anderzijds wat bekoeld zijn.

De Franse president begon zijn speech met de Amerikanen te herinneren aan de dichte vriendschap en collectieve geschiedenis die beide landen doorheen de eeuwen hebben opgebouwd. 'Wij hebben een constante afspraak met de dood, net door onze gedeelde waarden van vrijheid, tolerantie en gelijkheid', stelt Macron, verwijzend naar de twee Wereldoorlogen en de strijd tegen terrorisme.

Toch was Macron niet gekomen om alleen maar de goede verstandhouding tussen de VS en Frankrijk te bezingen. Zo kaartte hij het meningsverschil tussen hem en Trump op vlak van klimaat aan. 'Sommigen vinden het behoud van bepaalde industrieën belangrijker dan de toestand van onze planeet. Ik heb daar begrip voor, maar er is een transitie nodig. Er is geen planeet B', waarschuwde de Franse president onder luid applaus van de parlementairen. Hij had wel vertrouwen in de toekomst. 'Ooit komen de VS terug naar het klimaatakkoord van Parijs.'

Trump kreeg nog een steek onder water te verduren. 'De gevaren van de 21e eeuw zorgen voor woede en angst. Isolering, terugtrekking en nationalisme zijn een mogelijke oplossing voor de huidige bedreigingen, maar stoppen ze niet', zei Macron. Hij riep op tot Amerikaanse betrokkenheid en internationale samenwerking. 'Jullie hebben het multilateralisme uitgevonden.' Om dezelfde reden stelde hij dat handelsoorlogen niet de oplossing zijn, want dan betaalt de middenklasse het gelag.

Ten slotte had Macron het ook over de nucleaire deal met Iran. 'Iran zal nooit kernwapens bezitten,' begon hij. 'Maar we moeten voor stabiliteit in de regio zorgen en de Iraanse souvereiniteit respecteren.'