Make America save again

De coronacrisis doet Amerikanen cash hamsteren alsof ze plots spaarzame Duitsers geworden zijn.

Geen dag gaat voorbij of de coronacrisis roept een nieuwe, verbluffende grafiek in het leven. Zoals deze, van de cijferaars van het Bureau of Economic Analysis in Washington: in april spaarden Amerikanen een derde van hun maandinkomen. Du jamais vu voor de natie van shoppingmalls die traditiegetrouw een spaarquote van 5 procent aan de stevige kant vond.

Amerikaanse gezinnen spendeerden in april 14 procent minder. Niet echt verrassend. Wie verplicht thuiszit, laat het geld niet rollen. Wel verrassend was het beschikbaar gezinsinkomen, dat met 11 procent steeg. En dat in de maand waarin 20 miljoen Amerikanen werkloos werden.

De reden? Het gros van de 300 miljard dollar aan cheques dat Washington als directe steun verstuurde viel nog in april bij Joe Sixpack in de bus. En Joe verkoos dit keer de cheque onder zijn matras te steken. Omdat hij er niet zo zeker van is dat hij snel een nieuwe job zal vinden. 'Consumptie volgt tewerkstelling, niet het inkomen', stipt UBS-econoom Samuel Coffin aan.