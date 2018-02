Manafort betaalde Europese ex-politici voor lobbywerk

Paul Manafort, de ex-campagnemanager van de Amerikaanse president Donald Trump, zou in het geheim voormalige Europese politici betaald hebben om te lobbyen voor de voormalige pro-Russische Oekraïense regering. Dat staat in een nieuwe aanklacht die vrijdag bekend raakte.

Manafort wordt ervan beschuldigd tientallen miljoenen verdiend te hebben aan een uitgebreide lobbycampagne voor de pro-Russische Partij van de Regio's en zijn leider Viktor Janoekovitsj. Die laatste was vanaf 2010 de president van Oekraïne, tot hij naar Rusland vluchtte door anti-regeringsprotesten in 2014. Hij verzaakte daarbij echter aan de wettelijke verplichting om zich als buitenlands agent te registreren.

In de aanklacht staat ook dat Manafort zijn lobbywerk en zijn banden met Janoekovitsj van elkaar probeerde scheiden, door een groep voormalige Europese politici aan te stellen. De groep, bijgenaamd 'de Habsburggroep', zou meer dan 2 miljoen euro van hem gekregen hebben.

Manafort 'nam in het geheim een groep van voormalige hooggeplaatste Europese politici onder de arm, om gunstige standpunten ten aanzien van Oekraïne te nemen, onder meer door te lobbyen in de Verenigde Staten', staat te lezen in de aanklacht.