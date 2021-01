Marokkaans-Belgische topman vaccinoperatie Warp Speed stapt op

Slaoui speelde de afgelopen maanden een sleutelrol in de race naar Covid-19-vaccins in de Verenigde Staten als wetenschappelijk leider van Operatie Warp Speed.

De farmaveteraan en gewezen topman bij de Britse farmagroep GlaxoSmithKline, die in ons land het vak leerde, werd in mei vorig jaar aangesteld door de uittredende president Donald Trump als co-CEO van Warp Speed en had in het Amerikaanse overheidsprogramma onder meer een grote zeg in beslissingen over welke vaccin­kandidaten overheidssteun zouden krijgen om een turbo te zetten onder de ontwikkeling.