Massale evacuaties door orkaan Florence

De naderende orkaan wordt mogelijk de zwaarste die de oostkust van de VS bedreigt in bijna 30 jaar.

De VS zijn opnieuw volop in de ban van de orkanen, nu het orkanenseizoen er zijn piek bereikt heeft. Aan de oostkust van de Verenigde Staten is het uitkijken naar Florence, de vroegere tropische storm die zich maandag opgewerkt heeft tot een orkaan van categorie 4 op de schaal van Saffir-Simpson die gaat tot 5.

Florence is de krachtigste orkaan die de oostkust dit jaar bedreigt en de eerste van deze aard om te landen in de staten Noord- en Zuid-Carolina sinds de passage van Hugo door de stad Charleston in Zuid-Carolina in 1989. De orkaan ontwikkelt windsnelheden van 220 km per uur en de kracht kan nog verder toenemen voor Florence naar verwachting donderdag aan land gaat. In de ergst getroffen streken kan er 25 tot 38 cm regen vallen per vierkante meter en mogelijk meer als de orkaan langer blijft hangen.

Het nationaal orkaancentrum NHC heeft het over een orkaan die 'extreem gevaarlijk' kan zijn. Uit voorzorg worden anderhalf miljoen mensen geëvacueerd. In North en South Carolina is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen, alsook in Virginia en Maryland.

Donald Trump

Om veiligheidsredenen heeft president Donald Trump de deelname aan een politieke meeting vrijdag in Mississippi afgezegd. De Trump-administratie kreeg vorig jaar felle kritiek voor haar trage reactie op de doortocht van Maria die op het eiland Puerto Rico meer dan 3.000 mensenlevens eiste.