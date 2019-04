'Meeste pijnpunten handelsoorlog China en VS weggewerkt'

Er zijn volgens ingewijden nog maar enkele obstakels voor een nieuwe handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en China.

De Verenigde Staten en China hebben de meeste twistpunten in hun onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst weggewerkt. Toch zijn er nog enkele obstakels op weg naar een definitief akkoord, laten ingewijden weten aan de zakenkrant Financial Times.

Onderhandelaars bekvechten vooral over de toekomst van importtarieven op Chinese goederen en de manier waarop het uiteindelijke akkoord moet worden gehandhaafd.

Later op de dag ontmoet de Chinese vicepremier Liu He de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin. Als die gesprekken tot een doorbraak leiden, tekenen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping mogelijk deze maand een definitief akkoord. Maar het blijft ook mogelijk dat de onderhandelingen verlengd worden of afspringen, de voorbije maanden kenden de gesprekken wel vaker ups-and-downs.

De grote vraag is nu wat er gebeurt met de invoerheffingen als er een deal komt. China wil dat die volledig worden geschrapt, maar de Amerikanen willen ze juist deels in stand houden om druk op de ketel te houden. Naar verluidt wil Lighthizer ook een bepaling dat de VS eenzijdig importtarieven mogen instellen als China handelsafspraken schendt, zonder dat Peking met dezelfde soort maatregelen kan terugslaan. De Volksrepubliek weigert dat, omdat daarmee soevereiniteit van het land in het geding is.