Melania Trump kritisch voor beleid van Donald Trump

Sinds april zijn 2.000 kinderen gescheiden van hun ouders, nadat die illegaal de grens met Mexico waren overgestoken. First Lady Melania Trump 'haat het te zien dat kinderen van hun gezin worden gescheiden'.

'De First Lady denkt dat we een land nodig hebben dat alle wetten eerbiedigt, maar ook een land dat met een hart bestuurt', zegt Stephanie Grisman, de woordvoerster van Melania Trump. Ze voegt eraan toe dat Melania 'het haat te zien dat kinderen van hun gezin worden gescheiden'.

De First Lady denkt dat we een land nodig hebben dat alle wetten eerbiedigt, maar ook een land dat met hart bestuurt Stephanie Grisman Woordvoerster Melania Trump

De echtgenote van de Amerikaanse president Donald Trump hoopt ook dat 'beide kampen in het Congres een akkoord kunnen bereiken omtrent een succesvolle hervorming van de immigratie'. De uitspraak is opmerkelijk, want normaal mengt Melania zich niet in politieke discussies.

Vorige week raakte bekend dat de VS sinds midden april ongeveer 2.000 kinderen van hun ouders hebben gescheiden, nadat ze illegaal de grens met Mexico waren overgestoken. De VS verscherpten de regelgeving en nu wordt iedereen die illegaal de grens oversteekt, automatisch als een crimineel bestempeld. Hun kinderen kunnen daarom niet bij hen blijven en komen onder de hoede van het ministerie van Volksgezondheid.

Immoreel

Iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid. Want de overheid is iets dat door God is bedacht en elke overheid is door God ingesteld. Jeff Sessions Amerikaanse minister van Justitie

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions verdedigde het nultolerantiebeleid met een Bijbel-citaat: 'Iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid. Want de overheid is iets dat door God is bedacht en elke overheid is door God ingesteld.'

De Democratische oppositie niet te spreken over de scheiding van kinderen en ouders, maar volgens president Trump blokkeren de Democraten een herziening van de migratiewet die een oplossing voor de migrantenkinderen zou bieden. De Democraten moeten dan wel akkoord gaan met de financiering voor Trumps muur aan de grens met Mexico.