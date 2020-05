Merkel weigert Trumps uitnodiging voor G7-top in Washington

'Angela Merkel bedankt president Trump voor zijn uitnodiging voor de G7-top in juni in Washington. Maar door de situatie met de coronapandemie is ze niet in staat af te reizen naar Washington', zegt woordvoerder Steffen Seibert aan nieuwssite Politico. 'Ze blijft natuurlijk de ontwikkeling van de pandemie volgen.'

Vorige week sprak Trump de ambitie uit de top in Washington te houden in plaats van via een videoverbinding. Ook Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, sprak de wens uit dat alle leiders lijfelijk aanwezig zouden zijn. In maart ontmoetten de leiders van de landen elkaar al via een onlineverbinding.