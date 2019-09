Met knikkende knieën wachten op een superstorm

De Amerikaanse westkust zet zich schrap voor Dorian. Maar of de orkaan er deze week vernieling zal zaaien, is nog altijd onzeker. ‘Orkanen zijn notoir onvoorspelbaar.’

Met een windsnelheid tot 285 kilometer per uur beukte de orkaan Dorian de voorbije twee dagen als een razende in op de Bahama’s. Beelden van op de eilandengroep tonen een ware ravage, met afgerukte daken, ontwortelde bomen, inslaande golven en drijvend puin in ondergelopen straten.

Het is een beeld waar de regio beter aan went. Terwijl orkanen van alle tijden zijn, tonen meteorologische data dat de intensiteit van de tropische stormen in de lift zit, als gevolg van de opwarming van de aarde. Die zorgt ervoor dat de stormen meer neerslag bevatten en zich trager voortbewegen, wat de impact vergroot. ‘Bij een storm denken mensen vaak vooral aan wind’, legt David Dehenauw, hoofd van de Wetenschappelijke Dienst Weersvoorspellingen van het KMI uit. ‘Maar vaak wordt er meer schade aangericht door water.’

De orkaan Harvey, die vorig jaar grote delen van de Amerikaanse stad Houston blank zette, en de orkaan Florence, die vorige jaar North en South Carolina trof, waren daar goede voorbeeld van, zegt Dehenauw. ‘Bij die stormen viel meer dan 1.000 mm regen op respectievelijk 24 en 48 uur. Ter vergelijking: in België valt er op een jaar gemiddeld 850 millimeter regen.’

Grotere schade

Bovendien krijgen tropische stormen in het Atlantisch Bassin steeds meer gelegenheid om grote schade aan te richten door een demografische evolutie. In respectievelijk de Golf van Mexico en langs de Atlantische kust van de VS is de bevolkingsdichtheid respectievelijk verdriedubbeld en verdubbeld. Als een orkaan aan land gaat, is de kans op de grote financiële ravage dus ook groter.

Schermvullende weergave ©EPA

Die dubbele evolutie maakt het in de toekomst nog belangrijker om een storm als Dorian zo nauwkeurig mogelijk te monitoren en te voorspellen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, leert de recente geschiedenis. Toen in 2011 de orkaan Irene New York zou aandoen, werden veel bewoners geëvacueerd, wat achteraf onnodig bleek. Maar vanuit die ervaring bleven veel inwoners het jaar nadien ter plaatse toen Sandy de regio trof en wel veel schade aanrichtte. In 2017 vertrokken in Florida dan weer een hoop mensen uit een gebied dat achteraf gespaard bleek te zijn, om terecht te komen in het nieuwe, onvoorspelde traject van de storm. Het is dus in nijpende onzekerheid dat vooral Florida, maar ook Georgia en de Carolina’s zich op het ergste voorbereiden.

Die onzekerheid is inherent aan het fenomeen van orkanen, legt Dehenauw uit. ‘Omdat zo veel variabele factoren de intensiteit van een storm bepalen, is dat aspect notoir moeilijk te voorspellen. Een orkaan is een interactie tussen luchtstormen en de kolkende massa van de zee. Kleine verschillen in zo’n systeem kunnen grote gevolgen meebrengen, wat het extreem moeilijk maakt om precies te zijn.’

Betere data

Tegelijk wordt wel vooruitgang geboekt, vooral dan op het vlak van het traject. ‘Het model van het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn is toonaangevend’, zegt Dehenauw. ‘En met de lancering van de windsatelliet Aeolus vorig jaar, die over de hele wereld windstromen kan observeren, wordt hopelijk een volgende stap gezet. De eerste tests zijn veelbelovend.’

Door de vele variabelen is de intensiteit van een orkaan zeer moeilijk te voorspellen. David Dehenauw KMI

Die toegang tot meer en betere data moet de onvoorspelbaarheid op termijn meer beheersbaar maken. ‘We leren elke dag bij over de fysica van orkanen en slagen er steeds meer in betere waarnemingen te doen. Perfect wordt het nooit, maar er is nog veel marge.’