Michael Bloomberg bindt strijd aan met steenkool

De voormalige burgemeester van New York wil met een injectie van 500 miljoen dollar alle steenkoolcentrales in de VS sluiten.

De voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg investeert 500 miljoen dollar (444 miljoen euro) in een nieuwe campagne om elke steenkoolcentrale in de Verenigde Staten te sluiten. Dat schrijft The New York Times.

We zitten in een race tegen de tijd. Moeder natuur wacht niet op onze politieke agenda en dat kunnen wij ook niet. Michael Bloomberg Zakenman

Bloomberg doet de investering omdat hij de volgende jaren weinig actie verwacht van het Amerikaanse Congres en van president Donald Trump, die niet in de klimaatopwarming gelooft. 'De klimaatverandering is een race tegen de tijd en we kunnen minstens twee jaar geen doortastende federale actie verwachten', zegt hij. 'Moeder natuur wacht niet op onze politieke agenda en dat kunnen wij ook niet.'

2030 als deadline

Het geld gaat naar lobbygroepen die steenkoolcentrales willen vervangen door wind-, zonne- en andere hernieuwbare energie. Daarnaast gaat een deel van het geld naar inspanningen om lokale wetgevers te verkiezen die voor hernieuwbare energie zijn.

Sinds 2010 hebben al meer dan 280 steenkoolcentrales in de VS, zo'n 40 procent van het totaal, hun deuren gesloten of een sluiting aangekondigd. Ze verloren de concurrentiestrijd met de steeds goedkoper wordende alternatieve energiebronnen.