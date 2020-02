Michael Bloomberg, 'dark horse' in Democratische presidentsrace

Michael Bloomberg, de ex-burgemeester van New York, liet de Democratische voorverkiezingen in februari links liggen. Hij zet zwaar in op Super Tuesday.

Als de erg aanwezige afwezige. Zo gaat Michael Bloomberg voorlopig door de Democratische presidentsrace. De miljardair laat alle voorverkiezingen in februari links liggen. Toch rukt hij in nationale peilingen op. Een bombardement aan promospotjes is daar niet vreemd.

Waar is Michael Bloomberg? Wie dezer dagen de Amerikaanse electorale race wat probeert te volgen, heeft zich die vraag misschien al eens gesteld. Terwijl op het internet beelden circuleren van de tien andere Democratische kandidaten in volle actie in Iowa of New Hampshire, levert dezelfde zoekopdracht voor de miljardair geen hits op.

Dat is geen toeval. In zijn race naar het Witte Huis opteert de voormalige burgemeester van New York voor een heel eigen strategie. Hij laat de eerste vier etappes van het voorverkiezingenseizoen - na Iowa en New Hampshire volgen voor eind februari nog Nevada en South Carolina - links liggen.

Een eenvoudig rekensommetje bracht de 77-jarige zakenman tot die tactiek. Waarom zou hij energie verspillen aan meetings in die vier staten als daar slechts 155 van de zowat 4.000 'gebonden' afgevaardigden te verdienen zijn voor de Democratische Conventie, terwijl op Super Tuesday in één klap 1.344 'delegates' op het spel staan in veel grotere gebieden als Californië en Texas?

Diepe zakken

Dus keek Bloomberg de afgelopen weken toe hoe zijn Democratische rivalen elkaar voor de voeten liepen in Iowa, New Hampshire, Nevada en South Carolina. Op hetzelfde moment doorkruiste hij de 15 staten die op 3 maart de kandidaat van hun voorkeur uit het Democratische veld kunnen selecteren.

Dat Bloomberg een eigen koers kan varen, heeft hij te danken aan zijn diepe zakken. Als oprichter en CEO van het financiëledienstenbedrijf Bloomberg vergaarde hij de voorbije decennia een enorm fortuin.

Sinds hij op 24 november zijn presidentiële kandidatuur officieel maakte, sprak hij dat al enkele keren aan. Volgens Amerikaanse media loopt de factuur voorlopig op tot ruim 300 miljoen dollar. Heel wat van dat geld spendeerde Bloomberg aan tv-, radio- en onlinespotjes die zijn team op het hele land loslaat.

Naambekendheid

'Vanaf het begin hebben we ervoor gekozen een landelijke operatie op poten te zetten. Dagelijks willen we de kiezers herinneren aan de dingen die Mike gerealiseerd heeft en willen we hen duidelijk maken waarom hij de sterkste Democratische kandidaat is', zei Dan Kanninen, Bloombergs campagnedirecteur, onlangs in de Britse krant The Guardian. 'Terwijl andere kandidaten focussen op New Hampshire, zetten wij voluit in op Super Tuesday en op het verslaan van Donald Trump.'

Om dat doel te verwezenlijken bouwden Bloomberg en co. een stevig campagneteam uit. Dat telt momenteel zo'n 2.100 leden. De andere Democratische kandidaten kunnen slechts op een fractie van dat aantal rekenen.

Bloombergs eigengereide strategie lijkt hem in elk geval naambekendheid op te leveren. Bij bijna zeven op tien Democratische kiezers doet zijn naam een belletje rinkelen. En in de nationale peilingen rukt de ex-burgemeester langzaam maar zeker op. In een rondvraag van de Quinnipiac University peilde Bloomberg begin deze week op 15 procent. Dat is net geen verdubbeling in vergelijking met zijn score van eind januari.

De zakenman zit Joe Biden op de hielen. De ex-vicepresident van Barack Obama lijkt de rekening gepresenteerd te krijgen voor zijn zwakke prestatie in Iowa vorige week. Voor het eerst moet de gematigde politicus in een nationale peiling de linksere Bernie Sanders voor zich dulden. Bloomberg zou volgens de rondvraag de beste papieren hebben om president Donald Trump te kloppen op 3 november.

Nervositeit

De opmars van de miljardair gaat niet ongemerkt voorbij aan zijn rivalen. Dat leidt tot steeds meer nervositeit. Dat bleek afgelopen weekend toen de Democratische deelnemers aan de primary van New Hampshire de degens kruisten in een debat.

Hoewel Bloomberg niet lijfelijk present tekende, hing zijn schaduw over de verbale strijd. Vooral van de linkse kandidaten, Sanders en Elizabeth Warren, kreeg de zakenman de wind van voren. 'Niemand zou de kans mogen hebben een nominatie of het presidentschap te kopen.'

De meer gematigde senatrice Amy Klobuchar liet zich evenmin onbetuigd. Ze poogde Bloomberg onderuit te halen door hem als een tweede Trump weg te zetten. 'Als de mensen zien wat voor een zootje de multimiljonair die vandaag in het Witte Huis zit, aanricht, dan denken ze niet: 'Oh, we hebben een nog rijkere president nodig.' Een stem moet je niet kopen maar verdienen.'