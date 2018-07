Milieuchef van Trump neemt ontslag

Scott Pruitt, de directeur van het Amerikaanse milieuagentschap EPA, neemt ontslag. Hij kwam in opspraak door nauwe banden met lobbyisten en ongeoorloofde uitgaven.

Zijn ontslag is aanvaard door de Amerikaanse president Donald Trump. Mede onder impuls van Pruitt trok Trump zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij kreeg ook bakken kritiek van milieuorganisaties omdat hij allerlei milieuwetten en -voorschriften die door vorige regeringen waren ingevoerd terugdraaide. Pruitt maakte van deregulering en het terugdringen van de overheid op zijn departement een ideologische missie.

Pruitt neemt ontslag nadat hij in opspraak was gekomen. Hij kreeg kritiek omdat hij verbleef in hotels die duurder waren dan de overheidsregels toelieten en hij reisde met luchtvaartmaatschappijen die niet mochten worden gebruikt door officiële overheidsgezanten. Enkele van zijn medewerkers zeggen ook dat ze zich onder druk gezet voelden om familie en vrienden van Pruitt gunsten te verlenen.