Miljardair Bloomberg gooit fortuin in strijd om Witte Huis

Voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg, die vermoedelijk in de race voor het Witte Huis stapt, start maandag een grootschalige mediacampagne voor een recordbedrag van 31 miljoen dollar.

Volgens Advertising Analytics heeft miljardair Bloomberg verspreid over 21 staten voor de komende week voor 33 miljoen dollar aan advertentieruimte ingekocht. Zo'n blitzkrieg is nooit gezien in de Amerikaanse politiek.