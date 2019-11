Miljardair Bloomberg overweegt alsnog presidentskandidatuur

Mediamiljardair en gewezen New Yorks burgemeester Michael Bloomberg denkt eraan namens de Democraten Donald Trump te bekampen.

Michael Bloomberg is het nodige papierwerk in orde aan het brengen om alsnog te kunnen deelnemen aan de voorverkiezingen van de Democraten om een Amerikaanse presidentskandidaat aan te duiden. Die primary's beginnen in februari. De winnaar neemt het in november volgend jaar dan op tegen Republikeins president en gewezen New Yorks vastgoedmagnaat Donald Trump.

New York

Als oprichter van het gelijknamige financiële mediaconcern verzamelde de intussen al 77-jarige Bloomberg een fortuin van 53 miljard dollar, wat hem de achtste rijkste Amerikaan maakt. Met dat geld ontpopte hij zich als een filantroop voor liberale doelen - de bestrijding van klimaatverandering en strengere wapenwetgeving voorop. En stortte Bloomberg zich ook in de politiek.

Mike is hoe langer hoe meer bezorgd dat de huidige kandidaten niet goed geplaatst zijn om Trump te verslaan. Woordvoerder Michael Bloomberg

Van 2002 tot 2013 was Bloomberg burgemeester van New York. Eerst als Republikein, later als onafhankelijke. Pas vorig jaar sloot hij zich officieel aan bij de Democraten.

Ideologische clash

Als Bloomberg zich in de presidentsrace zou storten, kan dat de complexe Democratische strijd nogmaals overhoop gooien. Ruim 20 kandidaten begonnen deze zomer aan de eerste televisiedebatten, van wie er nog altijd 17 overblijven. En de ideologische clash tussen gematigde en liberale Democraten illustreert hoezeer de identiteitscrisis van de partij, na het debacle van Hillary Clinton in 2016, nog steeds voortwoekert. Het versterkt allerminst de Democratische kansen om de nochtans diep gecontesteerde en onpopulaire Trump uit het Witte Huis te jagen. 'Mike is hoe langer hoe meer bezorgd dat de huidige kandidaten niet goed geplaatst zijn om Trump te verslaan', aldus Bloombergs woordvoerder.

Te links

Als centrist zag Bloomberg eerder dit jaar nog af van een presidentiële kandidatuur, deels om de campagne van gewezen vicepresident Joe Biden niet in de weg te lopen. Diens favorietenrol taande de voorbije maanden echter danig. Bidens imago van gematigde establishmentsfiguur botst steeds harder met de linkervleugel van de partij.

Meer miljardairs die meer politieke macht ambiëren is echt niet de verandering die Amerika nodig heeft. Woordvoerder Bernie Sanders

Bernie Sanders en vooral Elizabeth Warren schieten zo steeds meer omhoog in de polls. Alleen, veel onafhankelijke kiezers zien hen dan weer als veel te links. Zo pleit Warren voor miljardeninvesteringen in onderwijs, klimaat en gezondheidszorg, wat ze wil financieren door rijken en bedrijven harder te belasten.

Een peiling van The New York Times toonde eerder deze week aan dat Trump in zes 'battleground states', staten die hij 2016 zeer nipt won, enkel Biden echt moet vrezen. En dan nog.

Nog meer miljardairs

De vraag is: kan Bloomberg wel Trump aan het wankelen brengen? Peilingen lijken dat evenmin aan te tonen, en zeker in de Democratische voorverkiezingen lijkt Bloomberg kansloos. Zijn mogelijke kandidatuur deed de Democratische linkervleugel alvast terstond opveren.