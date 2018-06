Millennial maakt Democratisch establishment belachelijk

De Amerikaanse Democraten zijn verenigd tegen Donald Trump, maar waar zijn ze vóór? De verkiezing van een 28-jarig groentje illustreert de enorme tweespalt ter linkerzijde.

Op 6 november vinden in de Verenigde Staten de 'midterms' plaats: alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden, 35 van de honderd Senaatszitjes en 36 gouverneurs worden dan verkozen.

Al enkele maanden houden zowel de Republikeinen van president Donald Trump als de Democraten voorverkiezingen om hun partijkandidaten aan te duiden. En dinsdagnacht viel daarbij een enorme verrassing in de New Yorkse volkswijken Bronx en Queens.

De Democraat Joe Crowley, die al bijna twee decennia ongecontesteerd het 14de New Yorkse district vertegenwoordigt in het Huis, verloor er van de 28-jarige Alexandria Ocasio-Cortez. Crowley gold als een kandidaat om weldra Nancy Pelosi op te volgen als Democratisch leider in het Huis. Ocasio-Cortez daarentegen kluste tot vorig jaar bij als barvrouw en heeft amper politieke ervaring.

Haar sensationele overwinning illustreert hoezeer de Democratische partij nog altijd verdeeld is, bijna twee jaar nadat Hillary Clinton de presidentsverkiezingen heeft verloren van Trump. Ja, de Democraten zijn verenigd in hun verzet tegen Trumps bijwijlen extreemrechtse populisme. Maar waar ze nu precies voor staan, is een bron van hevige discussies.

Crowley gold als de belichaming van het Democratische establishment, dat nog steeds de bedrijfsvriendelijke 'derde weg' van de Clintons omarmt. Ocasio-Cortez daarentegen is een adept van de linkse populist Bernie Sanders, die twee jaar geleden bijna Clinton de partijnominatie voor het presidentschap afsnoepte.

Hoewel ze over veel minder financiële middelen beschikte, en amper kon rekenen op het partijnetwerk, maakte Ocasio-Cortez als millenial handig gebruik van sociale media om haar campagne te boosten. Een uiterst krachtig filmpje, gepost eind mei, haalde binnen de korste keren honderdduizenden 'views' via YouTube, Facebook en Twitter.

De campagnevideo van Alexandria Ocasio-Cortez.

Daarin haalt de dochter van Puertoricaanse ouders genadeloos uit naar Crowley, en het hele partij-establishment: 'Het wordt tijd om te erkennen dat niet alle Democraten dezelfde zijn. Dat een Democraat die bedrijfsgeld aanvaardt, profiteert van huisonteigeningen, hier niet leeft noch zijn kinderen naar school stuurt, simpelweg ons niet kan vertegenwoordigen.'

Net als Sanders, voor wie ze campagne voerde, noemt Ocasio-Cortez zich een socialist en pleit ze voor linkse ingrepen, zoals gezondheidszorg voor iedere Amerikaan, gratis onderwijs en betere bescherming voor werknemers. Als jonge vrouw en latina van workingclasskomaf illustreert Ocasio-Cortez ook hoezeer politiek Washington vervreemd is van miljoenen landgenoten, voor wie de American Dream niet geleid heeft tot economische en sociale gelijkheid.

In die zin put zij uit dezelfde diepgewortelde onvrede die Trump aan de macht hielp. Haar stuntzege wordt al vergeleken met die van David Brat in 2014 op Eric Cantor, de toenmalige leider van de Republikeinen in het Huis. Brat, als aanhanger van de rechts-populistische Tea Party, was de 'kanarie in de koolmijn' voor de opmars van Trump en de ruk naar rechts waarin Trump zijn partij meesleurt.

Ocasio-Cortez zou een soortgelijke ruk naar links bij de Democraten kunnen inleiden. 'Mentor' Sanders zag dinsdagnacht ook in Maryland een volgeling de partijnominatie voor het gouverneurschap binnenhalen. Anderzijds halen veel gematigde Democratische 'establishmentskandidaten' evenzeer volop nominaties binnen.