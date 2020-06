Minister van Defensie wil niet dat Trump leger inzet

Volgens het Witte Huis is het ontslag van Mark Esper, die zijn president rechtstreeks tegenspreekt, 'voorlopig' niet aan de orde.

'Voorlopig is Mark Esper nog altijd minister', liet de woordvoerster van Amerikaans president Donald Trump woensdagavond weten. 'Als de president zijn vertrouwen in hem verliest, zullen we dat allemaal te weten komen.'

Ik werk erg hard om mijn departement weg te houden van politiek, wat erg moeilijk is nu we dichter bij de verkiezingen komen. Mark Esper Amerikaans minister van Defensie

De geruchtenmolen ging flink aan het draaien dat Trump en zijn topadviseurs woest zouden zijn nadat minister van Defensie Mark Esper zich eerder op de dag had uitgesproken tegen de inzet van het leger om de gewelddadige rassenrellen in de Verenigde Staten onder controle te krijgen. De gouverneurs van 29 staten hebben de Nationale Garde ingeschakeld, die bestaat uit reservisten.

Rodney King

Trump dreigde er deze week mee de Insurrection Act uit 1807 te activeren, die hem de toestemming zou geven om, of gouverneurs dat nu vragen of niet, actieve militairen in te zetten. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1992, onder Republikeins president George Bush senior, toen de vrijspraak van de agenten die de Afro-Amerikaan Rodney King met excessief geweld hadden gearresteerd in Los Angeles tot zware onlusten leidde.

'Ik steun het gebruik van de Insurrection Act niet', sprak Esper woensdag zijn president tegen. 'De optie om actieve militairen in te zetten om de orde te handhaven, zou enkel gebruikt mogen worden als allerlaatste redmiddel, en alleen in de meest urgente en meest uitzichtloze situaties.' Hoewel de dood van George Floyd al dagen vreedzame protesten doet ontsporen in tientallen steden, 'is die situatie nu nog niet bereikt.'

Leger politiseren

Door de avondklok in te stellen hebben veel burgemeester dinsdagnacht sowieso de rust ietwat laten terugkeren. Esper waarschuwt ervoor de crisis 'te militariseren', en het leger 'te politiseren'. Ook Trumps partijgenoot Mac Thornberry, de hooggeplaatste Republikein in de bevoegde commissie van het Huis van Afgevaardigen, verzette zich dinsdag al soldaten als 'politieke pionnen' te gebruiken. Mike Mullen, de gewezen opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten, liet ook al weten 'misselijk' te worden van de inzet van het leger tegen het eigen volk.