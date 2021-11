Moderna en VS strijden om patentrechten (en miljardenwinsten) vaccin

Wie is de uitvinder van het cruciale element in de Moderna-vaccins? Alleen eigen onderzoekers of ook die van de Amerikaanse overheid? De inzet van die strijd is de verdeling van de miljardenwinsten.

Het biotechbedrijf Moderna en het National Institute of Health (NIH), het biomedisch onderzoeksinstituut van de Amerikaanse overheid, bikkelen over wie de eer krijgt om zijn naam naast de uitvinding van een cruciale component in het vaccin te zetten.

Moderna en het NIH werkten vier jaar samen aan de ontwikkeling van het mRNA-vaccin. De samenwerking werd bejubeld en Washington noemde het vaccin 'NIH-Moderna Covid-19-vaccin'. Maar nu wil Moderna luidens The New York Times de overheidswetenschappers niet vermeld zien in de octrooiaanvraag.

Het bedrijf zegt 'ter goeder trouw' tot de conclusie te zijn gekomen dat de drie betrokken overheidswetenschappers niet de mede-uitvinders zijn van de bewuste component. Het gaat om een genetische sequentie die de productie van een immuunrespons triggert.

Als de drie wetenschappers een vermelding krijgen op het octrooi, krijgt Washington meer zeggenschap over welke bedrijven het vaccin kunnen produceren.

Toekomstige winsten

Er staat veel op het spel. Als de drie wetenschappers van het agentschap een vermelding krijgen op het octrooi, krijgt Washington meer zeggenschap over welke bedrijven het vaccin kunnen produceren. Dat zou de overheid een bijna onbeperkt recht geven om de technologie in licentie te geven, wat de federale schatkist miljarden kan opbrengen.

Ook voor Moderna hangt veel af van het gebikkel. Het vaccin toverde de groep van de Franse CEO Stéphane Bancel om van een verlieslatend biotechbedrijf naar een ultrarendabele vaccinfabrikant met een zitje in de invloedrijke Wall Street-barometer S&P500.

Over de eerste negen maanden van 2021 realiseerde Moderna 7,3 miljard nettowinst op 10,7 miljard omzet. Over dezelfde periode een jaar eerder was er - zonder vaccin dus - 474 miljoen verlies op 232 miljoen dollar omzet. De jongste weken zat de klad wat in de beurskoers nu rivaal Pfizer een voorsprong uitgebouwd heeft, maar de beurswaarde van 100 miljard dollar (zie grafiek) impliceert nog altijd een stevige stroom recurrente vaccininkomsten.

Volgens The New York Times sleept het conflict al een jaar aan. Als de twee niet tot overeenstemming komen tegen de tijd dat een octrooi wordt verleend, moet de regering beslissen of ze naar de rechter stapt tegen de farmareus.

Het is niet het enige haar in de boter tussen Moderna en Washington. De regering-Biden uitte al meermaals kritiek omdat Moderna zijn vaccin niet voldoende zou verdelen naar armere landen.