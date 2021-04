Moderna-vaccin in de VS voortaan goed voor 15 dosissen

De FDA herziet twee dingen over het vaccin van Moderna . De Amerikaanse vaccinmaker mag voortaan 15 dosissen in een flacon steken. Daarnaast mogen uit de huidige flacons niet tien maar elf dosissen worden gehaald.

Eerder besliste de FDA ook voor het Pfizer-vaccin dat zes in plaats van vijf doses uit een flacon kunnen worden gehaald. De 'supernaalden' die daarvoor worden gebruikt, worden door het Tiense bedrijf Hospidex verdeeld .

Moderna heeft in zijn thuisland 100 miljoen vaccins geleverd. De VS gebruiken daarnaast de vaccins van Pfizer-BioNTech en Johnson & Johnson. De FDA moet het vaccin van het Britse AstraZeneca nog goedkeuren. Volgens Anthony Fauci, de medische hoofdadviseur van president Joe Biden, hebben de VS AstraZeneca waarschijnlijk niet nodig om de volledige bevolking te vaccineren tegen Covid-19.