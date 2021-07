Moet Trump juridische salvo's echt vrezen?

'Een grootschalig en onbeschaamd systeem van illegale betalingen': de aanklachten tegen het vastgoedbedrijf van de gewezen Amerikaanse president Donald Trump zijn niet min. Maar loopt Trump zelf, en zijn mogelijke politieke comeback in 2024, ook gevaar?

Na een onderzoek van bijna drie jaar heeft het New Yorkse gerecht Trump Organization en haar financieel directeur, Allen Weisselberg, aangeklaagd voor een resem fiscale misdrijven. Het vastgoedbedrijf van gewezen president Donald Trump, dat in de VS en wereldwijd tientallen kantoren- en appartementsgebouwen, hotels, casino's en golfterreinen runt, zou zijn topmedewerkers geholpen hebben met belastingontduiking door ze deels te betalen met stiekeme bonussen en andere voordelen.

De essentie Trump Organization en financieel directeur Allen Weisselberg zijn aangeklaagd voor fiscale fraude.

Donald Trump riskeert later zelf ook aangeklaagd te worden voor fraude, belastingontduiking en het betalen van zwijggeld aan minnaressen.

Zelfs als hij veroordeeld wordt, verbiedt de grondwet hem niet in 2024 een politieke comeback te maken.

Zo zou Weisselberg 1,76 miljoen dollar verloning niet aangegeven hebben, die hij kreeg in de vorm van een gratis huurappartement, luxewagens en studiefondsen voor zijn kleinkinderen. Hij riskeert tot 15 jaar cel. Trump Organization moet zware boetes vrezen. Trump zelf is niet aangeklaagd, maar dat kan nog volgen.

Gemanipuleerde boekhouding

Het volgende salvo van de openbaar aanklagers Cyrus Vance en Letitia James is vermoedelijk dat Trump Organization ervan beschuldigd wordt jarenlang haar boekhouding gemanipuleerd te hebben. Nu eens zou de waarde van de vastgoedportfolio opgeblazen zijn om gemakkelijker aan bankleningen te geraken. Dan weer zouden de activa ondergewaardeerd zijn om minder belastingen te betalen.

Tot begin 2017 was Trump eigenaar en CEO van het familiebedrijf. Toen hij president werd, werd Trump Organization in een trust geplaatst die geleid werd door zijn zonen Donald junior en Eric, en Weisselberg. Het is onduidelijk welke rol Trump speelt in het bedrijf sinds hij in januari het Witte Huis verliet.

Zwijggeld

Voorts gaf het Amerikaanse Hooggerechtshof Vance toestemming minstens acht jaar belastingaangiftes en financiële documenten van Trump in te kijken. Het vermoeden is dat de zelfverklaarde multimiljardair met grote creativiteit erin slaagde jarenlang amper belastingen te betalen.

Vance voert ook nog altijd onderzoek naar het zwijggeld dat Trump in 2016, net voor de verkiezingen, liet betalen aan twee gewezen minnaressen. Zijn toenmalige advocaat, Michael Cohen, kreeg daarvoor drie jaar cel, en werkt sindsdien nauw samen met Vance. Die probeert nu ook Weisselberg zo onder druk te zetten dat hij, in ruil voor strafvermindering, uit de biecht klapt. Dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Weisselberg geldt als hondstrouw aan de familie Trump, voor wie hij al 48 jaar werkt.

Comeback

Dit is de voortzetting van een politieke heksenjacht. Donald Trump Gewezen Amerikaans president

Daar stoppen Trumps juridische kopzorgen niet. In de staat Georgia is een strafonderzoek geopend naar Trumps eis dat lokale mandatarissen, na de verkiezingen die hij in november van Joe Biden verloor, stemmen moesten 'vinden'. Een gewezen journaliste klaagde Trump aan voor verkrachting. En er zijn tal van rechtszaken aangespannen nadat Trump in januari zijn misnoegde kiezers had opgeroepen het Capitool te bestormen.

Riskeert hij ooit echt veroordeeld te worden? Koffiedik kijken. En zelfs als dat gebeurt, staat er niets in de Amerikaanse grondwet waardoor Trump in 2024 geen politieke comeback kan maken. Wel dreigen de rechtszaken de sowieso al talrijke financiële besognes van Trump Organization te vergroten, en leengrage banken af te schrikken. De vele processen kunnen ook Trumps mogelijke campagneplannen dwarsbomen, door donoren weg te jagen en zijn eigen fondsen op te slorpen.