De Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller heeft zijn langverwachte eindrapport over het Ruslandonderzoek ingediend.

Mueller stuurde zijn eindconclusies vrijdag naar de minister van Justitie, William Barr. Dat liet het Amerikaanse ministerie weten. Over de inhoud van het vertrouwelijke rapport is nog niets bekend. Barr moet beslissen hoeveel uit het rapport wordt onthuld.

Met zijn team onderzocht Mueller twee jaar lang of er geheime afspraken bestonden tussen het campagneteam van Trump en de Russische autoriteiten. Over die vermoedelijke 'collusie' deden allerlei geruchten de ronde. Moskou zou hebben geprobeerd de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Heksenjacht

Het is onduidelijk of Trump zelf strafbare feiten heeft gepleegd. Waarschijnlijk maakt minister Barr over enkele dagen een deel van de inhoud van Muellers eindrapport bekend. Het Witte Huis drong al aan haast te maken met de procedure. Trump wil graag een punt zetten achter de kwestie.